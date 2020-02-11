11.02.2020 08:15 - Güncelleme: 11.02.2020 08:15

Libya’da darbeci Hafter, saldırıya hazırlanıyor. Libya’nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) savaş açan Hafter’e bağlı güçler Trablus’un güneyine silah yığınağı yapmaya devam ediyor. Ateşkesi sürekli ihlal eden Hafter’e Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) silah yağdırıyor.

ASKERİ HAREKETLİLİK

Trablus’un güneyindeki Ain Zara cephesinin UMH’nin saha komutanı Yusuf El Amen, bölgede Hafter’e bağlı güçlerin hareket halinde olduğunu ifade etti. El Amen, “Ateşkes görmezden gelinerek yeni milisler konuşlandırılmaya devam ediyor” dedi. Hafter milislerinin hareketlerinin istihbarat ve gözetim misyonlarının faaliyetleri sonucu elde edildiğini söyleyen El Amen, hareketliliğin bulunduğu bölgelerde UMH’ye sadık siviller aracılığıyla da bilgi aldıklarını belirtti.

El Amen, Hafter’e bağlı güçlerin ateşkesin ihlali ve sivillere yönelik rastgele bombardımanının olması durumunda ‘kaynağına yerinde yanıt verileceğini’ sözlerine ekleyerek uyardı. Libya Ordusu Sözcüsü Muhammed Kununu ise UMH’nin Trablus’un güneyindeki Al-Mattabat yakınlarındaki Hafter’e bağlı üç askeri araç ve milis güçlerinin vurulduğunu duyurdu.

ÜÇ GÜNDE ÜÇ UÇUŞ

Askeri uçak takibinde uzman Itamilradar adlı web sitesi BAE’den Bingazi’ye Zetavia Ilyushin Il-76TD (UR-CIG) model askeri kargo uçağının hareketini kaydetti. Site, uçağın Ürdün, BAE ve Libya’da Hafter’in paralel hükümetinin bulunduğu Bingazi arasında üç gün içinde üçüncü uçuşu gerçekleştirdiğini ve büyük olasılıkla askeri ekipman ve mühimmat taşıdığını kaydetti. BM ve uluslararası raporlara göre, Doğu Libya’da BAE’nin yönetiminde olan Al-Khadim Hava Üssü, Hafter’e destek olmak için SİHA saldırıları da dahil olmak üzere farklı askeri görevleri yerine getiriyor.

(Yeni Şafak)