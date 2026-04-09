Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes ihlallerini sürdürdüğüne dikkat çekilerek, Hizbullah'ın Lübnan'ı ve halkını savunmak amacıyla Manara yerleşimine saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın ateşkese uyduğu, İsrail'in ise ihlal etmeye devam ettiğine işaret edilerek, "Lübnan'ı ve halkını savunmak ve düşmanın (İsrail) ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine karşılık olarak, İslami Direniş Mücahitleri (Hizbullah), 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 02.30'da Manara yerleşimine roket saldırısı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu karşılık, İsrail-Amerikan saldırganlığı ülkemize ve halkımıza karşı sona erene kadar devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu saldırının, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Hizbullah tarafından İsrail'e yönelik gerçekleştirilen ilk roketli saldırı olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan, eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Dünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

İsrail'in dün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldiği bildirilmişti.

İşte Lübnan-İsrail geriliminde dakika dakika yaşananlar:

05.40 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile telefonda görüştüğünü belirterek, "İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açan ayrım gözetmeyen saldırılar karşısında Fransa'nın Lübnan'la tam dayanışma içinde olduğunu ifade ettim. Bu saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Lübnan, varılan ateşkesin kapsamına tam olarak dahil edilmelidir" açıklamasında bulundu.

04.41 Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak İsrail'in kuzeyindeki sınır bölgesinde yer alan Manara yerleşimine roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

03.57 İsrail basını, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine doğru fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini bildirdi.

03.00 ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran'a ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme uyarısında bulunarak, "Eğer İran anlaşmanın kendi payına düşen yükümlülüklerini yerine getirmezse, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak" dedi. İran'la varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını söyleyen Vance, "İran, kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan ve ABD'nin ateşkesin bir parçası olduğunu hiçbir zaman belirtmediği Lübnan yüzünden bu müzakerelerin başarısız olmasına izin vermek istiyorsa, bu nihayetinde onların tercihidir" ifadelerini kullandı.

01.46 İran ile yapılan ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hava saldırısının ardından şiddetli patlama meydana geldi.

01.29 Suriye, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 254 kişinin hayatını kaybetmesi ve 1165 kişinin yaralanması nedeniyle uluslararası toplumu İsrail ihlallerine karşı sorumluluk almaya çağırdı.

01.00 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Lübnan, ateşkese dahil edilmeli" dedi.

- ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.