Ateşkesi sabote etme girişimi! İran'ın adalarında peş peşe patlama

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40. gününde 15 günlük ateşkes sağlandı.

Pakistan arabuluculuğunda ABD ve İran arasındaki müzakerelerden olumlu sonuç çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, Şerif'in ve Munir'in kendisinden İran'a yönelik saldırıları durdurmasını talep ettiğini aktardı.

Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacak" dedi.

Pakistan'ın saldırıları 2 hafta boyunca askıya alma teklifini tüm askeri hedeflere ulaşmış ve İran'la barış konusunda kesin bir anlaşmaya çok yakın olmaları nedeniyle kabul ettiğini aktaran Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için işe yarar bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Geçmişteki çeşitli anlaşmazlık noktalarının neredeyse tamamında ABD ile İran mutabık kalmış durumda, iki haftalık süre ise anlaşmanın tamamlanmasına ve hayata geçirilmesine imkân tanıyacaktır" dedi.

Trump, ayrıca ABD adına ve aynı zamanda Orta Doğu ülkelerini temsilen, bu uzun soluklu sorunun çözüme kavuşmak üzere olmasından onur duyduğunu ifade etti.

TRUMP: BU KARAR ORTADOĞUNUN ALTIN ÇAĞI OLACAK

Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Dünya Barışı için büyük bir gün! İran bunun olmasını istiyor, artık yeter dediler! Aynı şekilde, herkes de öyle! Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'ndaki trafik yoğunluğuna yardımcı olacak. Çok sayıda olumlu gelişme olacak! Büyük paralar kazanılacak. İran yeniden yapılanma sürecine başlayabilir. Her türlü malzemeyle dolup taşacağız ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için "orada bekleyeceğiz". Bunun olacağına eminim. Tıpkı ABD'de yaşadığımız gibi, bu Orta Doğu'nun Altın Çağı olabilir!" dedi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Basra Körfezi'ndeki Lavan Adası Rafinerisi ve Siri Adası'nda birkaç patlama oldu. Patlamanın kaynağının henüz belli olmadığı belirtilen haberde, "İran Silahlı Kuvvetlerin açıklamasına dayanarak, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya pişman edici bir yanıt verilecektir." ifadelerine yer verildi.

İŞTE ABD/İSRAİL İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

Pakistan, İran'ın Washington ile Tahran yönetimleri arasında başkent İslamabad'da yapılması planlanan müzakerelere katılacağını teyit ettiğini bildirdi.

İran Ulusal Petrol Rafineri Şirketi, sabah saatlerinde Basra Körfezi'nde İran'a ait Lavan Adası'ndaki bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın "düşman saldırısından" kaynaklandığını ve rafineride yangın çıktığını açıkladı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, ABD-İran arasında varılan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Hürmüz Boğazı üzerinden gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla uygun bir mekanizmanın hayata geçirilmesi için ilgili taraflarla çalışıyorum. Şu an öncelik, seyrüsefer güvenliğini garanti altına alacak bir tahliyenin sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin ardından, İran'da askeri açıdan tüm amaçlarına ulaştıklarını ve "tam bir zafer kazandıklarını" savundu.

ABD ve İran arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararının ardından boğazdan ilk gemiler geçti.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'nin İran'ın şartlarını müzakereler için temel alıp ateşkesi kabul etmesinin Washington için "stratejik yenilgi" olduğunu ifade ederek, ateşkesin ihlal edilmesine karşı kesin ve caydırıcı bir yanıt vereceklerini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, İran yönetimine Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilerin güvenliğinin ivedilikle sağlanması çağrısı yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran ve ABD arasında varılan İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasının "İran'ın görüşlerinin temel olarak kabul edildiği" bir çerçevede şekillendiğini ifade ederek, anlaşmayı ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden ülkenin önceki lideri Ali Hamaney'in "kanının meyvesi" ve "İran halkının sahadaki varlığının bir başarısı" olarak nitelendirdi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance "İran iyi niyetle anlaşmayı uygulamak isterse başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD ve Tahran yönetimi arasındaki geçici ateşkesin ardından Kuveyt, hava savunma sistemlerinin sabah İran'dan gönderildiği ifade edilen 28 insansız hava aracını (İHA) engellediğini duyurdu.

Irak'ın Erbil kentinde, aynı sokağa son 20 gün içinde 7 insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi; sokak sakinleri evlerini terk etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasında 15 gün süreyle geçici ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Ateşkesler her zaman iyi haberdir, özellikle de adil ve kalıcı bir barışa yol açıyorsa. İspanya hükümeti, dünyayı ateşe verenleri bir kova suyla geldikleri için alkışlamayacak" dedi.

Katar, topraklarına yönelik İran saldırıları nedeniyle uğradığı zararların tazmin edilmesi talebini Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyine iletti.

İran'ın Basra Körfezi'ndeki Siri Adası'nda kaynağı henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldiği bildirildi.

İsrail ordusu, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes kapsamında siyasi kademeden gelen talimat üzerine İran'da ateşkes durumuna geçtiğini duyurdu.

ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil edilmediğini savunan İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesi için saldırı tehdidini tekrarladı.

Lübnanlı üst düzey bir yetkili, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkese Lübnan'ın dahil edilmesini sağlamak için temaslar yürüttüğünü söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Habşan gaz tesislerinde hava savunma sistemlerinin müdahalesinin ardından düşen şarapneller nedeniyle çıkan yangında 3 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

ran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin görüşmeyi kabul ettiği İran'ın 10 maddelik teklifinin müzakerelerde kabul edilmemesi halinde anlaşma olmayacağını söyledi.

Irak yönetimi, ABD-İran savaşı nedeniyle kapalı olan hava sahasının bugün yeniden açıldığını duyurdu.

İngiltere merkezli The Economist dergisi, ABD ve İsrail istihbaratlarının, İran'ın yıllar içerisinde inşa ettiği füze kapasitesini "hafife aldıklarını" ve kendilerinin imha ettiği füze sayısını "gözlerinde büyüttüklerini" yazdı.

İran ile ABD arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak müzakerelerde Tahran yönetimini Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın temsil edeceği bildirildi.

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Tzvika Fogel, ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan iki haftalık geçici ateşkesten memnuniyetsizliğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a, "Donald, topal ördek çıktın." sözleriyle tepki gösterdi.

ABD basınında, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'un görevden alınacağı iddiaları üzerine Driscoll, Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) görevinden istifa etmeyi planlamadığını söyledi.

İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera illerine düşen roket ve insansız hava araçları (İHA) sonucu okullar geçici olarak kapatıldı, binlerce öğrenci eğitimden uzak kaldı.

ABD ve İran arasında Pakistan arabuluculuğunda varılan 2 haftalık ateşkes, enerji piyasalarında sert fiyat hareketlerini beraberinde getirdi. Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişlerin sağlanacağı beklentisi, petrol ve doğal gaz fiyatlarında hızlı bir düşüşe yol açtı.

Finlandiya, Letonya, Norveç, İsveç, Danimarka ve Estonya, ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından Orta Doğu'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli "Irak'ta İslami Direniş" adlı Şii milis grup, Irak ve bölgedeki tüm askeri operasyonlarını iki hafta süreyle durduracağını açıkladı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu, ABD ve İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından, yaklaşık 40 gündür kapalı olan hava sahasının uçuşlara açılacağını duyurdu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan iki haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın son saldırısında 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Umman, Mısır ve Pakistan, ABD ile İran arasındaki ateşkesten memnuniyet duyduğunu duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkese ilişkin "Arzumuz, ateşkesin Lübnan'ın tamamını içermesini sağlamaktır." dedi.

Avusturya, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesten memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkesin bir fırsat olduğunu ancak sorunun temel nedenlerinin çözülmediğini, arabuluculuk çabalarının sürmesi gerektiğini belirtti.

Azerbaycan, ABD ile İran arasında varılan 2 haftalık geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik ilk tur yüz yüze görüşmelerinin, 10 Nisan Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılmasının planlandığı iddia edildi.

Almanya, ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladı. Başbakan Friedrich Merz yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin, ABD ile İran arasında gece saatlerinde varılan 2 haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade ederek bu önemli anlaşmanın sağlanmasında yaptığı aracılık için Pakistan'a teşekkürlerini ilettiklerini aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

İsrail basınında yer alan habere göre, üst düzey bir İsrailli yetkili, "İran'ın, talepleri karşılanmadan Hürmüz Boğazı'nı açmayı kabul ettiğini" öne sürdü.

Bahreyn, İran saldırısı sonucunda bir tesiste yangın çıktığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları şartlı olarak 2 hafta süreyle askıya alma kararını desteklediği belirtilerek, "2 haftalık ateşkes Lübnan'ı kapsamamaktadır" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran karşısında kesin bir zafer elde ettiğini öne sürerek, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumla ilgili, "Bu mesele kesinlikle halledilecek, aksi takdirde zaten anlaşmaya varmazdım" açıklamasında bulundu.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi destekledikleri ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'daki temel askeri hedeflerine 38 gün içinde ulaştığını öne sürerek, varılan ateşkesi "ABD için bir zafer" olarak niteledi.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fu Cong, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Bahreyn'in öncülüğünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan tasarının dengeli olmadığını, yanlı bir tavırla İran'ı suçladığını ve sorunun kökeninde yatan sebeplere değinmediğini savundu.

Katar Savunma Bakanlığı, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin ardından gerçekleştirilen bir füze saldırısının başarılı bir şekilde engellendiğini açıkladı.

İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta kesimindeki Petah Tikva ile güneyindeki Birüssebi kentlerine füze parçaları isabet etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmasının ardından Abu Dabi'de bulunan Habşan gaz tesislerinde yangın çıktığını bildirdi.

ABD basınının üst düzey bir hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre; ABD ordusunun İran'a yönelik tüm saldırı operasyonlarını durdurduğu bildirildi. ABD'nin, ateşkes emrinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) alt kademelerine iletilmesinin biraz zaman alacağını öngördüğü kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarına hedef olduklarını açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgelerde de yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da, İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

İran yönetimi, ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesini hedeflediğini duyurdu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD'nin müttefikleriyle birlikte, Lübnan da dahil olmak üzere her cephede geçerliliği an itibariyle başlayan derhal bir ateşkese vardıklarını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır" dedi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, müzakerelerin "ABD tarafına tam bir güvensizlik içinde" 10 Nisan Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacağını duyurdu.

ABD basını, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in ABD ile varılan 2 haftalık ateşkesi onayladığını bildirdi.

Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, İsrail'in de ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran'la 2 haftalık ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

00:59 İran'ın Pakistan Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam, ABD ile devam eden müzakereler hakkında yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla, kritik ve hassas aşamadan bir adım öteye geçildi" dedi.

Katar'da, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzelere müdahalesi sırasında, şarapnel parçalarının bir evin üzerine düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda 5 balistik füzenin engellenerek imha edildiğini açıkladı.

00.31 ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta, ABD kuvvetlerine ait çok sayıda savaş uçağı, insansız hava aracı (İHA), yakıt ikmal tankeri ve helikopter bölgede çeşitli kaza ve saldırılarda büyük hasar aldı.

00:29 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tahran ve Hürmüzgan semalarında 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu

00:25 İran basını: Erak'ta alüminyum üretim tesisi ile Mahşehr'de Emir Kebir'deki petrokimya tesisleri saldırıya uğradı

00.10 Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), İngiltere hükümetine, "ABD'nin İran'a karşı İngiliz askeri üslerini kullanmasına izin vermemesi" çağrısında bulundu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.