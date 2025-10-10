İSTANBUL 21°C / 14°C
Dünya

Ateşkesin ardından soykırımın acı tablosu: Onlarca Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

Filistin Sivil Savunma, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze şehir sokaklarından 63 şehidin cenazesinin çıkarıldığını açıkladı.

10 Ekim 2025 Cuma 22:31
Ateşkesin ardından soykırımın acı tablosu: Onlarca Filistinlinin cenazesi çıkarıldı
ABONE OL

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "Ateşkes yürürlüğe girdiği andan itibaren Gazze şehir sokaklarından 63 şehidin cenazesi çıkarıldı." ifadelerine yer verdi.

Basal, "Halen onlarca şehit enkaz altında ve sokaklarda bekliyor. İsrail ordusunun bazı bölgelerde varlığı, kurtarma ekiplerinin ulaşmasını güçleştiriyor." bilgisini aktardı.

Gazze'de yaşanan insani kriz halen devam ediyor. İsrail'in saldırıları, şehrin büyük bir bölümündeki altyapıyı, hastaneleri ve sivil savunma tesislerini yok etti. Kurtarma ekipleri, malzeme ve yakıt eksikliği nedeniyle enkaz altındaki kişilere ulaşmakta büyük zorluk yaşıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 67 bin 211 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 961 kişi yaralandı.

