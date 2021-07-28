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Dünya

Ateşle oynuyorlar! Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu

Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 2 asker yaralandı.

AA28 Temmuz 2021 Çarşamba 06:34 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 06:34
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Kelbecer ilindeki mevzilerin, yerel saatle 00.50'den itibaren Basargeçer ilindeki Ermenistan mevzilerinden ateşli silah ve havan toplarıyla yoğun ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu 2 Azerbaycan askerinin yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan ordusunun da ateşle karşılık verdiği bildirilen açıklamada, sınırı boyunca artan gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'da olduğu kaydedildi.

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