Resmen ateşle oynuyorlar! Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye haddini aşan tehdit

1821 yılının Mart ayında Mora Yarımadasının güneyinde Yunan isyanı baş gösterdi.

İsyancı çeteler Mora'da stratejik açıdan önemli rol oynayan, Türklerin, Rumların ve Yahudilerin iç içe yaşadığı Tripoliçe'yi kuşattı.

23 Eylül 1821'de siviller, kadın-çocuk ayrımı yapılmadan, işkenceyle katledildi.

On binlerce Türk, Yahudi ve Arnavut'un barbarca katledilmesi, tarihte kara bir leke olarak yerini aldı, "Tripoliçe Katliamı" olarak anıldı.

Sivil katliama imza atanları kahraman olarak gören Yunanistan ise onların heykellerin dikti.

YUNANİSTAN'IN ESKİ CUMHURBAŞKANINDAN SKANDAL SÖYLEM

Katliamın yıldönümünde Mora'da konuşan eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Tripoliçe'de yaşananlara atıfta bulunarak, bir skandala imza attı. Türkiye'yi sivil katliamla tehdit etti.

TRT Haber'de yer alan habere göre, "Türk ordusu Yunanistan'ın bir karışına bile dokunmaya cesaret ederse, Tripoliçe'de yenilen Türk hanedanları ile aynı kaderi paylaşacaktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamın yıldönümünde Tripoliçe'deki kurbanları anmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23 Eylül 1821 günü gerçekleştirilen, binlerce Müslüman Türk'ün, Arnavut kardeşlerimizin ve Yahudilerin acımasızca, barbarca katledildiği Tripoliçe Katliamı'nı unutmadık, unutmayacağız." mesajını paylaşmıştı.