Atılan adımlar bölge ülkelerin dikkatinden kaçmadı: Türkiye'nin rakipleri aksiliklerle karşı karşıya

İngiltere merkezli Middle East Eye, ABD, Türkiye ve Katar ekseninde Ortadoğu'daki dengeleri anlatan bir analiz yayımladı.

Türkiye ve Katar'ın, başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'nun yeniden şekillendiği süreçte kendilerini vazgeçilmez aktörler haline getirdikleri belirtildi.

Analizde, ABD Başkanı Trump'ın da özellikle Türkiye ile bölgede yakın ilişkiler sürdürmek için dengeli bir strateji izlediği ifade edildi.

"ABD TÜRKİYE'Yİ ANLIYOR"

Analizde ayrıca; ABD Başkanı Trump'ın, Biden yönetiminin aksine terör örgütü PKK konusunda Türkiye'nin politikasını ve Suriye'deki ulusal güvenlik çıkarlarını anladığı ve saygı duyduğu belirtildi.

Türkiye ve Katar'ın ABD ile birlikte Suriye'de dört gaz santrali ve bir güneş enerjisi santrali inşa etmesini öngören 7 milyar dolarlık bir enerji anlaşması imzaladığına dikkat çeken Middle East Eye, savaşın tahrip ettiği ülkenin enerji ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışıldığını vurguladı.