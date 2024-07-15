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Dünya

Atina Büyükelçisi Erciyes: Yunanistan'dan Türkiye ile işbirliğini artırmasını istiyoruz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Atina'da düzenlenen anma töreninde konuşan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Yunanistan'dan FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi eli kanlı terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile işbirliğini artırmasını istediklerini söyledi.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 17:38 - Güncelleme:
Atina Büyükelçisi Erciyes: Yunanistan'dan Türkiye ile işbirliğini artırmasını istiyoruz
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Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Atina'da anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ev sahipliği yaptı.

Azerbaycan'ın Atina Büyükelçisi Arif Mammadov'un da katıldığı törende, elçilik ve konsolosluk çalışanları ile Türk resmi kurumlarının temsilcileri de hazır bulundu.

Tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Ardından Büyükelçi Erciyes, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ülke demokrasisi için önemini vurgulayan konuşma yaptı.

Her yaştan ve gruptan insanın 15 Temmuz gecesi sokağa çıkarak hain darbe girişimcilerine karşı birlikte mücadele verdiğini vurgulayan Erciyes, "Türk milleti bir kez daha bağımsızlık ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini dünyaya göstermiştir." dedi.

Erciyes, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sadece Türkiye için değil, faaliyette bulunduğu tüm ülkeler için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğuna işaret ederek, "Yunanistan'ın çok sayıda FETÖ mensubunun darbe girişiminin ardından sığındığı ve bir kısmının halen burada yaşadığı ve ülkemiz aleyhinde çalışmalarını sürdürdüğü bir ülke olması sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Bu nedenle FETÖ tehdidini her vesileyle, her düzeyde Yunan makamlarının dikkatine getiriyoruz." diye konuştu.

Yunanistan ve Türkiye arasında olumlu iklim bulunduğunu hatırlatan Erciyes, Yunanistan'dan da FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi eli kanlı terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile işbirliğini artırmasını istediklerini söyledi.

  • 15 Temmuz
  • Atina Büyükelçisi
  • Terör örgütleri mücadelesi

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