Atina gerilim peşinde! 'Viper Block 70' ilk uçuşunu yaptı

19 Ocak 2021 Salı 08:39 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 08:39

Yunanistan'a ait ilk F-16 modernizasyondan çıktı. İlk jet, F-16'ların en üst düzey sürümü olan “Viper 70” seviyesine çıkartıldı.

PROVOKATİF MESAJ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, F-16’nın ilk Viper versiyonun test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı ve jetin fotoğrafını paylaştı. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise, “İlk F-16 Viper Yunanistan semalarında. Yunan Hava Kuvvetleri hiç olmadığı kadar ileride. Gökyüzü bizimdir” mesajını paylaştı.

‘ÜSTÜNLÜK’ HAYALİ

F-16V Block 70’in ilk uçuşunu Yunan Havacılık ve Uzay Endüstrisi tesislerinde yaptığı, Ocak sonunda ise ABD’ye Lockheed Martin tesislerine gideceği ve son testlerden geçirileceği aktarıldı. Çoğu 30 yaşına dayanmış Yunan F-16 filosunun modernizasyon maliyeti 1,2 milyar dolar olacak. Yunanistan’ın son dönemde silahlanmaya ağırlık vermesi, Ege ve Akdeniz hava sahasında Türkiye’ye karşı üstünlük sağlama hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.