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Dünya

Atina'da 24 saatlik grev

Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplu ulaşım çalışanları 24 saatlik greve gitti.

AA21 Eylül 2022 Çarşamba 14:13 - Güncelleme:
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Çalışanlar, sektörün özelleştirmesini kolaylaştıracak yeni yasa tasarısına tepki göstererek bu tasarının işçi hakları açısından da yeni sorunlar oluşturabileceği gerekçesiyle grev kararı aldı.

Grev kapsamında, otobüs, metro ve tramvay gibi toplu taşıma araçları hizmet vermeyi durdurdu.

Çalışanların işe gittiği sabah saatlerinde, başkent sokaklarında yoğun trafik yaşandı.

Toplu taşıma çalışanları, tepkilerini dile getirmek amacıyla Maliye Bakanlığı önünde toplandı.

Çalışanlar ellerindeki pankart ve dövizlerle yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti.

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