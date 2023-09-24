ABD'li Senatör Bob Menendez, hakkındaki rüşvet davası nedeniyle ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı'ndan istifa etti. Senatörün evinden yüz binlerce dolarlık külçe altın ve nakit çıkmıştı. Yunan basını, gelişmelerin Atina için olumsuz sonuçlar doğuracağını, F-16 alımı gibi konularda Türkiye'nin önünü açacağını yazdı.

Rum ve Ermeni lobilerine yakınlığıyla bilinen Türk düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez, hakkında rüşvet aldığı yönünde hazırlanan iddianamenin ardından ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı'ndan geçici olarak ayrıldı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer yaptığı açıklamada, "Senatör Menendez, sorun çözülene kadar haklı olarak Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden geçici olarak ayrılmaya karar verdi" ifadesini kullandı. New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'ne sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine Arslanian'a, New Jerseyli iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltilmişti. Federal savcılar, bir yıldan fazla süren soruşturma kapsamında, Menendez'in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdiklerini açıklamıştı. İddianamede ayrıca, Menendez'in senatörlük makamını kullanarak altın ve nakit para dışında usulsüz şekilde ev ipoteği ödemeleri, usulsüz iş tazminatı ve lüks bir araç edinme gibi yolsuzluk işlerine karıştığı aktarılmıştı.

YUNAN BASINI YASTA

Menendez'in hakkındaki cezai soruşturma ve istifası, Yunan basınında geniş yer buldu. Gelişmelerin Atina için çok olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirten Yunan gazeteler, Türkiye'nin F-16 alımı konusunda yeni gelişmeler olabileceğini kaydetti. Flight Gr. İsimli haber sitesi "Menendez'in istifa kararı alması, Yunanistan ve Kıbrıs Rumları için büyük bir kayıp, bizi bu kadar destekleyen başka bir senatör yok. Erdoğan, Menendez'in istifasıyla zafer elde etti" yorumunu yaparken, Kathimerini gazetesi ise Yunanistan yanında Ermenistan'ın da sıkı bir destekçisi olan Menendez'in istifasıyla Türkiye'nin F-16 savaş uçağı almasıyla ilgili ciddi bir engelin ortadan kalktığını kaydetti.