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Dünya

Atina'da Filistin hazımsızlığı! 'Özgürlük ve ateşkes' pankartlarına disiplin soruşturması

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir ilkokul öğretmeni, öğrencileriyle birlikte 'Filistin'e özgürlük' talebini içeren bir pankart hazırladığı gerekçesiyle disiplin soruşturması tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Öğretmenler Sendikası ise bu olası karara karşı çıkarak eğitimcilerin, öğrencilerine savaşın ve barışın gerçeklerini öğretme sorumluluğu taşıdığını belirtti.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 11:47 - Güncelleme:
Atina'da Filistin hazımsızlığı! 'Özgürlük ve ateşkes' pankartlarına disiplin soruşturması
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Yunan basınında çıkan haberlere göre, öğretmen, öğrencileriyle bir ödev için Uluslararası Barış Günü dolayısıyla Filistin'e destek mesajı taşıyan pankart hazırladı ve bunu okulda sergiledi.

Atina İlköğretim Müdürlüğünden yetkililer, bu çalışmadan rahatsız oldu ve pankartın kaldırılmasını talep etti.

Müdürlük, pankart nedeniyle durumu Yunanistan Eğitim Bakanlığına bildirdi.

Öğretmen, konuyla ilgili yazılı savunma vermek üzere çağrılırken, disiplin soruşturması ihtimalinin de gündemde olduğu bildirildi.

Yunanistan Öğretmenler Sendikası "O Parthenonas" tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, yetkililerin, bu olaya gösterdiği hızlı tepki eleştirilerek, eğitimdeki diğer sorunların aynı hızla çözülmediği vurgulandı.

Sendika, öğretmene herhangi bir disiplin cezası verilmemesi gerektiğini belirterek eğitimcilerin, öğrencilerine savaşın ve barışın gerçeklerini öğretme sorumluluğu taşıdığına dikkati çekti.

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