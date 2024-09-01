Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, yaklaşık 250 kişilik bir grup, polisin kendilerine gösteri izni vermemesine rağmen Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binası önünde toplandı.



Polis izinsiz gösteriye müdahale ederek, eylemcileri uzaklaştırmak istedi. Ancak eylemcilerin yabancı madde atması üzerine polis biber gazıyla müdahale etti.

Çıkan olaylarda en az 22 kişi gözaltına alındı, 2 polis memuru hafif yaralandı.



Yunanistan Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, "Kurucu Ulusal Meclis-Doğrudan Demokrasi" ve "Yedek Özel Kuvvetler Topluluğu" hareketlerinin bugün Sintagma Meydanı için çağrıda bulunduğu ancak gösteriye izin verilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Yasağın temel sebebi, kamu düzeni ve güvenliğe ciddi tehdit oluşturması ve gösteriyi organize edenlerin şiddet eylemlerini teşvik etmesidir." ifadesi kullanıldı.

