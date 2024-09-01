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Dünya

Atina'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahalesi: En az 22 kişi gözaltına alındı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polisin en az 22 kişiyi gözaltına aldığı, 2 polis memurunun ise hafif yaralandığı bildirildi.

AA1 Eylül 2024 Pazar 19:53 - Güncelleme:
Atina'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahalesi: En az 22 kişi gözaltına alındı
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Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, yaklaşık 250 kişilik bir grup, polisin kendilerine gösteri izni vermemesine rağmen Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binası önünde toplandı.

Polis izinsiz gösteriye müdahale ederek, eylemcileri uzaklaştırmak istedi. Ancak eylemcilerin yabancı madde atması üzerine polis biber gazıyla müdahale etti.

2 POLİS YARALANDI

Çıkan olaylarda en az 22 kişi gözaltına alındı, 2 polis memuru hafif yaralandı.

Yunanistan Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, "Kurucu Ulusal Meclis-Doğrudan Demokrasi" ve "Yedek Özel Kuvvetler Topluluğu" hareketlerinin bugün Sintagma Meydanı için çağrıda bulunduğu ancak gösteriye izin verilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Yasağın temel sebebi, kamu düzeni ve güvenliğe ciddi tehdit oluşturması ve gösteriyi organize edenlerin şiddet eylemlerini teşvik etmesidir." ifadesi kullanıldı.

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