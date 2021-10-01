Atina'da ortalık karıştı: Öğretmenler meydanlara döküldü

AA 1 Ekim 2021 Cuma 23:29 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 23:29

Sintagma Meydanı'nda yaklaşık yaklaşık 2 bin kişilik grup, öğretmenlerin performans değerlendirilmesine tabi tutulmasını öngören yeni yasal düzenlemeyi protesto etti.

Polis, protestocu öğretmenlere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

- Performans değerlendirmesi kararına öğretmenlerden tepki

Hükûmetin bu yıl getirdiği yasal düzenleme ile öğretmenlerin performans değerlendirilmesine tabi tutulmasına karar verilmişti.

Bu karara karşı çıkan öğretmenler, bağlı oldukları sendikalar aracılığıyla, "performans değerlendirmesine dahil olmama" kararı almıştı.

Eğitim Bakanlığı, sendikalara karşı dava açarak parlamentoda onaylanan bu yasal düzenlemeye karşı alınan "değerlendirmeye dahil olmama" kararının iptal edilmesini istemişti. Mahkeme ise sendikaların değerlendirmeye katılmama kararının yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti.