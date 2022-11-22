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Dünya

Atina'da Pençe-Kılıç paniği: Sıra bize mi geliyor?

TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerine başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekâtı, Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan basında 'Sıra bize mi geliyor' yorumları yer aldı.

22 Kasım 2022 Salı 08:44 - Güncelleme:
Atina'da Pençe-Kılıç paniği: Sıra bize mi geliyor?
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerine başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekâtı, Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan basının yakından takip ettiği harekât sonrası 'Sıra bize mi geliyor' yorumları yapılırken Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, skandal bir açıklamaya imza attı.

Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları nedeniyle bir konuşma yapan Floros, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasına gönderme yaparak, "Kim ne zaman isterse gelmeye karar verebilir" dedi.

Konuşmasında, milattan önce 490 yılında Perslerin Yunanistan'ı işgal girişiminde bulunmasının ardından Yunan zaferiyle sonuçlanan Maraton Muharebesi'ne atıfta bulunan Floros, "Gece gelme gibi ölümcül bir hata yapan herkes, yeni bir Maraton (muharebesi) yeni bir Salamis ve yeni bir 731 ile karşı karşıya kalacağını önceden bilsin" ifadelerini kullandı.

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