Atina'da 'Türkiye'ye rezil olduk' paniği… Kopya İHA dillere düştü

Türkiye savunma sanayisindeki üstün başarısıyla tüm dünyanın dilinde... SİHA ve İHA'lar özellikle Karabağ ve Ukrayna-Rusya savaşında üstün özellikleri ile dünyanın takdirini kazandı. Dünya Ankara'nın kapısında bu silahlara sahip olabilmek için sıraya girdi. Tabii Türkiye'nin bu başarısı takdir edildiği kadar da kıskanılıyor, özellikle komşunun gözleri Ankara'nın her adımını titizlikle izliyor.

TALOS'UN İLK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan İHA ürettiğini duyurdu. Yunanistan merkezli Spirit Aeronautical Systems (SAS Tech), Talos insansız hava sisteminin ilk uçuşunu sorunsuz tamamladığını duyurdu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından ise Yunanistan tüm dünyanın en popüler alay konusu oldu. Yunan basınında yer alan görüntülere göre, Talos Türk İHA'sı Alpkuş'un kötü bir kopyasıydı.

OYUNCAK GİBİ, NEREDEN ALMIŞLAR...

Yunan basını bile düştükleri durumu manşetlere taşımaktan geri durmadı. To vima gazetesi Türklerin Talos ile dalga geçtiğini yazdı. To vima haberini "Türkler, Yunanistan'ın ilk Talos insansız hava aracıyla dalga geçiyor: Oyuncak gibi, nereden almışlar..." başlığı ile okurlarına sundu. Kullanıcıların, "Anteni seviyorum. Eski filmlerden çıkardılar. Geri dönüşümde liderimiz onlar", "Aliexpress'ten mi aldılar" yorumlarını gündeme getirdi.

Ethnos ise Türk basınında dayandırdığı haberinde, "Baklava, döner ve cacıktan sonra Yunanlılar Türk insansız hava araçlarını da taklit ediyor" başlığını kullandı.

MİLYARLARCA EURO HARCADI, RAFALE JETLERİ VE SAVAŞ GEMİLERİ SATIN ALDI

Doğu Akdeniz'de fırtına koparan krizin 2020 yazında patlak vermesiyle, Yunanistan büyük bir silahlanma yarışına başladı. Türkiye karşısında çaresiz kalan Atina yönetimi, geride kalan iki yılı aşkın sürede silahlanmaya milyarlarca euro harcadı, müttefiki Fransa'dan Rafale jetleri ve savaş gemileri satın aldı.

Yunanistan ordusu, Suudi Arabistan'dan İtalya'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İspanya'ya neredeyse her ülkeyle tatbikatlara girişti. Atina'ya en büyük desteği sunan ABD, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne birçok kez uçak gemisi gönderdi.

ATİNA 'KOPYA İHA' GİBİ SİLAHLARLA ANKARA İLE ARADAKİ FARKI KAPATMAYI BEKLİYOR

Atina 'kopya İHA' gibi silahlarla Ankara ile aradaki farkı kapatmayı bekliyor. Fakat Yunan Savunma Sanayisi'nin İHA özelliklerini Türk İHA'ları ile karşılaştırdığımızda yetenek farkı çok büyük. MIUS'un yakında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Akıncı, Mark-84 sınıfı bunker kırıcı taşıma kapasitesine sahip. Aksungur, Mark-82 ile uçuş gerçekleştiriyor. MALE sınıfı Anka, TB2 ve Karayel taktik İHA'lar şimdiden çok sayıda yabancı kullanıcıya ihraç ediliyor. Kısacası komşunun işe giderek güçleşiyor...

TALOS NEDİR?

Talos, 4.4 metre uzunluğa, 180 km/s hıza, yaklaşık 500 km'lik bir hareket yarıçapına ve . 200 kg'a kadar yük (brüt) olasılığına sahip nispeten büyük bir dronedur.

İHA üreticisi şirket, Instagram hesabından görüntüleri paylaşırken "Yunanistan'da bu teknolojiyi çok az kişinin duyduğu bir zamanda, yenilikçi bir şeyler yapma gücüne sahip olduğumuzu kanıtlamak için kendimizle ilk iddiamız." İfadelerini kullandı.

STAR GAZETESİ