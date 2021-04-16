16 Nisan 2021 Cuma 12:55 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 17:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, dün Ankarayı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlediği ortak basın toplantısı gündem oldu. Dendias'ın Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu söz alarak, Yunan Bakan'a sert sözlerle tepki gösterdi.

SALDIRGAN TUTUMUN ARKASINDAKİ İSİM MİÇOTAKİS

Yunan medyasından Ethnos gazetesi Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara'daki saldırgan tutumunun detaylarını yazdı.

Gazete haberinde, Dendias'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile sürekli istişare halinde olduğunu ve Miçotakis'in kendisine özel olarak 'kışkırtma' talimatı verdiğini aktardı.Gazete haberinde, Miçotakis'ten talimat alan Yunan Bakan Dendias'ın kışkırtıldığında, uygun şekilde yanıt vermesi için açık bir emir aldığını da yazdı.

TRT Haber'in aktardığı bilgiye göre, diplomatik kaynaklar, kışkırtma emrinin Başbakan Miçotakis tarafından verildiğini onayladı.

Kaynaklar, Dendias'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile istişare halinde olduğunu yazdı. Ayrıca, kışkırtıldığında, uygun şekilde yanıt vermesi için açık bir emir aldı.

Canlı yayında yaşanan Dendias-Çavuşoğlu tartışmasının, Atina'daki diplomatlar, uluslararası meşruiyete dayandırdı.

KAHRAMAN İLAN ETTİLER

Real News ve Ethnos gazetelerinde yayınlanan habere göre de Dendias, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hem de Mevlüt Çavuşoğlu görüşmelerinden önce, Başbakan Miçotakis ile yakın irtibat halindeydi.

Yaşanan olayı Yunan muhalefeti yanlış görse de çoğunluk Dendias'ı "kahraman" ilan etti.

YUNANİSTAN KENDİ YAPTIKLARINI UNUTTU

Dendias, Türkiye'ye yönelik haksız ithamlarda bulundu. Dendias'ın bu yaklaşımı, kendi ülkesinin ihlallerini görmezden geldiğini gözler önüne serdi.

SIĞINMACILARIN PARALARINI ALIP GERİ İTTİ

Oysa ki Yunanistan,bugüne kadar binlerce sığınmacıyı, değerli eşyalarını ve paralarını aldıktan sonra Türkiye'ye geri itti. Birleşmiş Milletler, Yunanistan'ın bu hamlelerinin 1951 Mülteci Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AB hukukunun "açıkça" ihlali anlamına geldiğini duyurdu.

LOZAN'I İHLAL ETTİ

Yunanistan, Lozan Antlaşması'nı ihlal ederek Batı Trakya'daki Gümülcine ve İskeçe'de bulunan medreselere Encümen Heyeti atamaları yaptı.

"KARA SULARINI GENİŞLETME HAKKINA SAHİP OLDUKLARI" İDDİASI

Yunan Danıştay'ı ülkenin İyon Denizi'ndeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmasına ilişkin kararnameyi onayladı.

Kararname ile Yunanistan, Arnavutluk'a yakın adacıklarının bile 12 millik kıta sahanlığı hakkı olduğunu ileri sürdü. Başbakan Miçotakis, Yunanistan'ın, "kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları için de kullanabileceğini" iddia etti.