Atina'nın yeni hedefi 'Türk balıkçılar'

TRT Haber 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:29 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:29

Yunan Adalet Bakanlığı, karasularındaki balık avına ilişkin öneri hazırladı. Buna göre ceza kanununa "Yunan devletinin kıyı bölgesinde hakkı olmaksızın balık avlayan yabancı, en az 6 ay hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinin eklenmesi planlanıyor.

Yasal düzenleme yakında Yunan Meclisi'nin onayına sunulacak.

ATİNA'DAN İDDİA

TRT Haber'in haberine göre, Atina, Türk balıkçı teknelerinin Yunan karasularında yasa dışı avlandığı iddiasında bulunmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara'daki Yunan Büyükelçiliğinden protesto notası verilmesini istemişti.