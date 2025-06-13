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Dünya

Atina'ya inen İsrail uçağına sert tepki: Ülkemiz güvenli otoparka mı dönüştü?

Yunanistan'da muhalefetteki Yeni Sol partisi, işgalci İsrail devletine ait “Wings of Zion” uçağının Atina'ya iniş yapmasına sert tepki gösterdi. Açıklamada, ülkenin, neden İsrail devletinin 'güvenli otoparkına' dönüştüğü sorusuna yer verildi.

AA13 Haziran 2025 Cuma 18:35 - Güncelleme:
Atina'ya inen İsrail uçağına sert tepki: Ülkemiz güvenli otoparka mı dönüştü?
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Yeni Sol partisinden "Wings of Zion" adlı resmi uçağın Atina'ya inişine ilişkin yapılan açıklamada, ülkenin, neden İsrail devletinin "güvenli otoparkına" dönüştüğü sorusuna yer verildi.

"Devlet terörüyle anılan bir yönetimin uçağı hangi gerekçeyle Yunan topraklarında barındırılıyor?" ifadesi kullanılan açıklamada, hükümetten kamuoyuna açıklama yapması talep edildi.

Açıklamada ayrıca, hükümetin attığı adımların, Yunanistan'ın bölgede izlediği barışçıl dış politika çizgisiyle çeliştiği öne sürüldü.

Yunan basınında yer alan haberlerde, söz konusu uçakta İsrail'in Atina Büyükelçisi'nin bulunduğu ve İsrail'in, İran'a yönelik son saldırısının ardından Tel Aviv'den yapılan uçuşların büyük ölçüde askıya alınması nedeniyle Büyükelçi'nin dönüşünün bu özel uçuşla sağlandığı iddia edildi.

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