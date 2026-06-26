ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'ye Türkiye'ye KAAN motoru satışını bildirmesi ve F-35 savaş uçakları hakkındaki açıklamaları komşu ülke Yunanistan'ı endişelendirdi. Yunanistan merkezli Action 24 televizyon kanalı Trump'ın bu adımlarını gündemine aldı. Ege ve bölge genelinde hava üstünlüğü hayali kuran Yunanistan'ın ABD'nin Türkiye'ye savaş uçağı tedarikiyle suya düştü.

"F-35'LER ENİNDE SONUNDA TÜRKİYE'YE VERİLECEK"

Yunan televizyonuna konuşan bir analist, Trump ile birlikte Türkiye'nin savaş uçağı tedarik sürecinin hızlanacağı ve Atina'nın bu durum karşısında çaresiz kalacağına dikkati çekti. Ülkesinin İngiltere'den aldığı Eurofighter jetleriyle geçici üstünlük kurma çabasının yetersiz kalacağını söyleyen Yunan analist, "Trump bu motorların, yani F-16'ların Türkiye'ye verilmesine kesinlikle izin verecek. Sadece bu da değil, muhtemelen önümüzdeki yıl F-35'ler de verilerek üzerimizde büyük bir baskı kurulacak. Ankara'da yapılacak görüşmelerde ne konuşulacağını göreceğiz ancak gerçek şu ki, bu uçaklar eninde sonunda Türkiye'ye verilecek." dedi.

MİÇOTAKİS VE YÖNETİMİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve yönetiminin Türkiye'nin diplomatik ve askeri başarıları karşısında yetersiz kaldığını ifade eden analist, Atina'nın "stratejik körlük yaşadığını" belirtti. Yunan dış politikasının iflas ettiğini açıkça itiraf eden analist, Türkiye'nin silahlanma hamlelerinin bölgedeki güç dengesini tamamen Ankara lehine çevireceğini vurguladı.

"TÜRKİYE YAPIYOR, BİZ SADECE İZLİYORUZ"

Ülkesinin içine düştüğü boşluğu ve lobicilik faaliyetlerindeki yetersizliğine değinen analist açıklamasının sonunda, "Dış politikada çok daha ciddi ve dengeli olmalıyız. Birçok taviz vermemize rağmen kazanmamız gerekenleri bir türlü kazanamıyoruz. Yunan-Amerikan lobisi acilen harekete geçmeli çünkü şu anda ülkemiz lehine hiçbir şey yapmıyorlar. Tüm dengeler önümüzdeki günlerde Ankara'da yapılacak kritik görüşmelerin ardından şekillenecek ve biz sadece izliyoruz." İfadelerine yer verdi.

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