16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1468
  • 6,8808
  • 253.247
  • 91.616
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Atlantik Okyanusu´ndaki 'anormallik' bilim insanlarını harekete geçirdi

Portekiz kıyısındaki dev tektonik plaktaki değişikliğin farkına varan bilim insanları, bunun Atlantik Okyanusu´nun çekilmesi ile ilgili ilk işaret olabileceğini tahmin ediyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Araştırmacılar, 1969 yılında Portekiz´de meydana gelen ve tsunamiye neden olan depremin ardından geçen 50 yıllık zaman diliminde, Portekiz kıyısındaki tektonik plağın alt kısmının üst kısmından ayrıldığını fark ettiler.
 
National Geographic´teki habere göre, Avrupa Jeobilim Merkezi´nde Nisan ayında sunulan bilgisayar simulasyonun onaylanması halinde bir okyanus plağı kabuğundan ayrılırken ilk kez gözlemlenmiş olacak. Bunun da Atlantik okyanusundaki çekilmenin ilk işaretleri olmakla birlikte tektonik hareketlerde olduğu gibi Avrupa´ya doğru, oradan da Kanada´ya yavaş yavaş kayması anlamına gelebileceği ifade edildi.
 
Bilim insanları bu durumun, Atlantik Okyanusu altındaki tektonik plağın, ilk kez iki farklı katman olarak ayrıldığı yönünde ilk kanıtları olduğunu belirtiyor.
 
Oslo Üniversitesi´nden Fabio Crameri, söz konusu gelişmenin çok ilginç olduğunu ancak sunulan verilerin doğal bir süreç baz alınarak hazırlandığından, testlere tabi tutulması gerektiğini söyledi. Crameri, bunun nedeninin doğa olaylarının çok yavaş ilerlemesinden kaynaklandığını da belirtti.
 
Portekiz´deki Lizbon Üniveritesi´nden João Duarte ise hazırladığı simulasyon ile ilgili olarak çok büyük bir rapor olduğunu, raporun bütün sorunların çözümünü barındırmasa bile içinde yeni bir şeylerin olduğunu ifade etti.
 
İspanya ve Portekiz´i içine alan İberya yarımadası dünyanın öbür tarafında Atlantik Okyanusu´na temas ediyor. Bu nedenle, plakaların okyanusun ortasına ayrılarak düşmesi ve yeni bir yer kabuğu biçimlendirmesi yerine 1969 yılında meydana gelen şiddetli depremin bu noktada farklı bir değişim yapabileceği tahmin ediliyor.
 

2 kişinin yaralandığı ´yaza merhaba´ partisindeki sahne böyle devrildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İYİ Parti'nin YSK başvurusu reddedildi

İYİ Parti'nin YSK başvurusu reddedildi

HDP il başkanlığında yakalandı! Sorumlu düzeyde temas...

HDP il başkanlığında yakalandı! Sorumlu düzeyde temas...

MİT ve emniyetten ortak operasyon, Diyarbakır'da yakalandı

MİT ve emniyetten ortak operasyon, Diyarbakır'da yakalandı

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Dünyayı sarsan olay! 'Savaş uçağını düşürdük, Portekizli pilotunu yakaladık'

Dünyayı sarsan olay! 'Savaş uçağını düşürdük, Portekizli pilotunu yakaladık'

Boykota mı hazırlanıyorlar? CHP kararını verdi

Boykota mı hazırlanıyorlar? CHP kararını verdi

YPG/PKK'nın petrol taşıyan tankerleri havaya uçuruldu

YPG/PKK'nın petrol taşıyan tankerleri havaya uçuruldu

ABD, 57 milyon doları iade etti

ABD, 57 milyon doları iade etti
 

POPÜLER HABERLER

Adana´da bunalıma giren bir çocuk, tarihi Taşköprü´den Seyhan Nehri´ne atladı

Adana´da bunalıma giren bir çocuk, tarihi Taşköprü´den Seyhan Nehri´ne atladı

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

Dünyanın ilk 'Angry Birds' temalı eğlence parkı açıldı

Dünyanın ilk 'Angry Birds' temalı eğlence parkı açıldı

Google uyarıyor: Telefonunuzdan bu uygulamaları hemen silin!

Google uyarıyor: Telefonunuzdan bu uygulamaları hemen silin!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA