Audi'nin eski CEO'su Rupert Stadler dolandırıcılık suçundan dava açıldı
Münih savcılığı, eski Audi CEO'su Rupert Stadler hakkında dizel skandalında dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlarından iddianame hazırlayarak dava açtı.
- star.com.tr
Çatısı altında Audi, SEAT, Skoda, Porsche, Lamborghini ve Volkswagen gibi birçok otomobil markasını bulunduran Volkswagen Grubu’nun yaklaşık 4 yıl önce karıştığı ‘dizel skandalı’ büyümeye devam ediyor.
Çarşamba günü yapılan açıklamada, eski Audi CEO'su Rupert Stadler ve emisyon skandalına ismi karışan üç sanık hakkında dolandırıcılık ve sahte evrak suçlarından iddianame hazırlandığı belirtildi.
Açılan davada Stadler, Avrupa'ya emisyon raporları manipüle edilmiş araç satmakla yargılanacak.
Skandalın üzerine gidilmesiyle Audi’deki mühendislerin yanıltıcı emisyon değerlerine neden olan hile yazılımı kullandığı ortaya çıkmıştı.
Dizel skandalıyla ilgili önce gözaltına alınan Audi CEO’su Rupert Stadler delilleri karartma suçundan Haziran 2018'de tutuklanmıştı.
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