AUKUS anlaşması kapsamında üretilecek denizaltıların detayları ABD'de duyurulacak

ABC'nin haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, mart ayında ABD'de gerçekleştirilmesi düşünülen AUKUS zirvesine Savunma Bakanı Richard Marles ile birlikte katılacak.

Avustralya Kraliyet donanmasının yenilenmesi için yol haritasının görüşüleceği üçlü zirvede, donanmaya teslim edilmesi planlanan nükleer denizaltıların dizayn ve özelliklerinin Albanese tarafından açıklanması bekleniyor.

ABD Bakanı Joe Biden'in program yoğunluğu nedeniyle, Avustralya Başbakanı Albanese ile İngiliz meslektaşı Rishi Sunak'ın zirve için mart ayında ABD'ye seyahat etme konusunda mutabık kaldıkları açıklandı.

Öte yandan, AUKUS anlaşması, halihazırda kapasite sorunu yaşayan ABD'nin denizaltı endüstrisini daha da zayıflatacağı endişesiyle nüfuzlu bazı kongre üyeleri tarafından eleştiriliyor.

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı.

İngiltere, AUKUS savunma işbirliğine Japonya ve Hindistan'ın da dahil edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya, ayrıca ABD, Japonya ve Hindistan'ın dahil olduğu Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ittifakına katılarak Washington öncülüğündeki bir diğer bölgesel pakta da dahil oldu.

Söz konusu gelişmeler, Çin tarafından Pasifik'te kendisine karşı ittifak olarak yorumlanıyor.