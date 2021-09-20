DHA/AA 20 Eylül 2021 Pazartesi 07:16 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 07:32

Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa arasındaki denizaltı krizi, Fransa'nın Washington Büyükelçisi'ni çekmesiyle büyüdü.

Fransa, "sırtından bıçakladığını" düşündüğü Amerikan yönetiminden açıklama bekliyor.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal canlı yayına katıldı.

Önümüzdeki birkaç gün içinde ABD Başkanı Joe Biden'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u arayacağını söyledi.

"Başkan Biden, Cumhurbaşkanı ile konuşmak istedi. Birkaç gün içinde Biden ile Macron arasında bir görüşme olacak" diyen sözcü, Macron'un, Biden'dan açıklama isteyeceğini belirtti.

Konu, Biden'a da soruldu.

ABD Başkanı, memleketi Delaware'de, eşiyle birlikte bisiklete binerken görüntülendi. Biden, gazetecilerin "Macron'la görüşecek misiniz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

AUKUS'UN ARDINDAN İKİ İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ, HİNT-PASİFİK BÖLGESİ'NE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Hint-Pasifik Bölgesi'nde güvenliği sağlamak için ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS Paktı sonrasında, İngiltere Savunma Bakanlığı, bölgede 5 yıl görev yapacak HMS Tamar ve HMS Spey'in 17 Eylül'de Hint-Pasifik Bölgesi'ne doğru yola çıktığını açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığı açıklamasında "Britanya'nın Hint-Pasifik bölgesindeki varlığını artırmak: Devriye gemileri HMS Tamar ve Spey, Hint-Pasifik Bölgesi'ne beş yıllık konuşlanmak üzere yakın zamanda Portsmouth'tan ayrıldı" denildi.

PASİFİK BÖLGESİ'NDE DEVRİYE GEZECEKLER

Bakanlık gemilerin görev tanımları hakkında ise "İki savaş gemisi, önümüzdeki beş yıl boyunca Afrika'nın doğu kıyılarından ABD'nin batı kıyılarına kadar geniş bir alanda konuşlandırılmalarını sağlayacak bir görev için yola çıktı. HMS Tamar ve Spey, Kraliyet Donanması'nın mevcut Nehir Sınıfı gemilerinin yerini almak üzere inşa edilen beş yeni Açık Deniz Devriye Gemisi'nden ikisi. Devriye Gemileri'ne daimi ikametgah tahsis edilmemiştir. Bunun yerine Pasifik bölgesindeki ihtiyaçlarını ve misyonlarını en iyi karşılayan üsleri ve limanları kullanacaklar. Devriye alanları hem Hint hem de Pasifik okyanuslarını kucaklayarak kuzeyde Bering Denizi'ne ve güneyde Tazmanya ve Yeni Zelanda'nın eteklerine kadar uzanıyor" ifadeleri yer aldı.

AVUSTRALYA BAŞBAKANI, FRANSA'YLA DENİZALTI ANLAŞMASINI İPTAL ETTİĞİ İÇİN PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya, ABD ve İngiltere arasında imzalanan yeni güvenlik anlaşmasının ardından, Fransa ile 90 milyar dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal etme kararından pişman olmadığını söyledi.

Başkent Canberra'da basın toplantısı düzenleyen Başbakan Morrison, Ülkesinin Fransız Donanma Grubu ile 2016 yılında yapılan 90 milyar dolarlık geleneksel denizaltı filosu inşa etme projesinin iptali üzerine, karara sert tepki gösteren ve büyükelçisini geri çağıran Fransa'nın aldığı kararla ilgili açıklamada bulundu.

Fransa ile yaptıkları anlaşmanın iptal kararını savunan ve Avustralya'nın stratejik çıkarlarını koruması gerektiğini vurgulayan Morrison, 'Avustralya'nın ulusal çıkarlarını ilk sıraya koyma kararından pişman değilim. Asla olmam.' ifadelerini kullandı.

Fransa'nın büyükelçisini geri çağırmasından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını bununla birlikte Fransa'nın da anlaşmanın iptaliyle yaşadığı hayal kırıklığını anladıklarını dile getiren Morrison, 'Onları anlıyor ve onlara saygı duyuyoruz.' dedi.

Fransa'yla üretilecek denizaltıların Avustralya'nın egemenlik çıkarlarını korumada ihtiyaç duyduğu katkıyı yapamayacağını anladıkları için anlaşmayı bitirme kararı verdiklerini aktaran Morrison sözleri şöyle sürdürdü:

'Karar bununla ilgiliydi. Avustralya'nın egemen çıkarlarını korumakla ilgiliydi. Ve elbette, Fransız Hükümeti, Deniz Kuvvetleri Grubu ve proje üzerinde çalışanlar için bu büyük bir hayal kırıklığıdır. Dolayısıyla hayal kırıklıklarını anlıyorum. Ancak aynı zamanda Avustralya, herhangi bir egemen ulus gibi, her zaman egemen ulusal savunma çıkarlarımıza uygun kararlar almalıdır.'

- MORRİSON, 'BİR GECE ÖNCE' FRANSA'YA RESMİ BİLGİ VERİLDİ

Anlaşmanın iptaliyle ilgili önceden Fransa'ya bilgi verilmediği yönündeki eleştirilerin doğru olmadığını savunan Morrison, 'Birkaç ay önce doğrudan benim tarafımdan dile getirilen bir konuydu ve savunma bakanları ve diğerleri de dahil olmak üzere bu konuları konuşmaya devam etmiştik. Daha önce sözleşmede bir dizi konu vardı ve devam ettiğimiz sözleşme boyunca birçok kez tartıştık.' şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a anlaşmanın iptalinden 'Bir gece önce' bilgi verdiklerini açıklayan Morrison, 'Stratejik ulusal çıkarlarımıza dayalı bir karar alacağımızı çok net bir şekilde belirtmiştik.' dedi.

- AUKUS FRANSA'YI KIZDIRDI

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

AUKUS anlaşmasının devreye girmesiyle Avustralya'nın 2015'ten beri Fransa ile yürüttüğü, maliyeti başta 43 milyar dolar olup daha sonra 90 milyar dolara ulaşan ve ülkede tartışmalara yol açan Taarruz Denizaltı Programı da rafa kalktı.

Bu duruma tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly, Avustralya hükümetinin Fransa ile denizaltı programını durdurmasının ve ABD ile nükleer denizaltı inşa etme konusunda anlaşma kararının iş birliği ruhuna aykırı olduğunu açıklamıştı.

Kızgın olduğunu ve Avustralya'nın, müttefikliğe yakışmayan bir eylemde bulunduğunu belirten Le Drian, "Gerçekten sırtımızdan vurulduk. Avustralya ile bir güven ilişkisi kurmuştuk ve bu güvene ihanet edildi." ifadelerini kullandı.