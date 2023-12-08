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Dünya

Auschwitz kampı değil Gazze! Akıbetleri bilinmiyor

İşgalci İsrail ordusu Gazze'de Filistinli erkekleri soyup gözaltına aldı. Ortaya çıkan görüntüler, İsrail terörünü bir kez daha kanıtladı.

8 Aralık 2023 Cuma 11:41 - Güncelleme:
Auschwitz kampı değil Gazze! Akıbetleri bilinmiyor
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İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyinde işgal ettikleri bölgede bulunan 16 yaş üzeri erkeklerin tümünü 'Hamas teröristi' yalanıyla gözaltına aldı. İsrail, soydukları esirlerin videosunu "Tünellerden sürünerek çıkıp teslim oldular" yalanıyla yayınladı.

Kamyonlara bindirilen Filistinli sivillerin akıbeti bilinmezken, Arap medyası infaz edildiklerini yazdı.

1 MİLYON 300 BİN KİŞİ KATLEDİLMİŞTİ

Nazi Almanyası'nın en büyük sistematik katliam ve imha kampı Auschwitz'te, 1 milyonu Yahudi olmak üzere 1,1 milyon insan katledilmişti. Yaklaşık 900 bin kişi kampa geldikleri anda doğrudan gaz odalarına gönderilmiş ya da vurularak öldürülmüştü.

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