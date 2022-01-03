İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2022 Pazartesi / 30 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,733
  • EURO
    15,6136
  • ALTIN
    804.436
  • BIST100
    1890.43
Dünya

Austin, Kovid-19'a yakalandı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 06:44 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 06:44
ABONE OL

Austin, yazılı açıklama yaparak, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Semptom gösterdikten sonra test yaptırdığını ve test sonucunun pozitif çıktığını belirten Austin, hastalığının belirtilerinin hafif olduğunu ve 5 gün evde karantinada olacağını ifade etti.

Austin, karantina esnasında gelecek haftaki önemli toplantılara sanal olarak katılmayı planladığını ve tüm yetkilerin kendisinde olacağını bildirdi.

Lloyd Austin, diğer konularda ise ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Kathleen Hicks'in kendisini temsil edeceğini kaydetti.

Temasta bulunduğu herkese test uygulanacağı bilgisini veren Austin, ABD Başkanı Joe Biden ile en son 21 Aralık'ta görüştüğünü, 30 Aralık 2021'den beri de Pentagon'da bulunmadığını belirtti.

  • Lloyd Austin
  • Kovid-19

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.