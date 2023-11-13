Austin'den açık uyarı: Gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğiz

NBC News'in haberine göre Austin, "55. Güvenlik Danışma Toplantısı" kapsamında Güney Koreli mevkidaşı Shin Won-sik ile bir araya geldiği, Seul'de düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Austin, dün gece "İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran'a bağlı gruplar" tarafından kullanılan iki tesise düzenlenen saldırının, Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine yönelik saldırılardan doğrudan sorumlu grupların hareket kabiliyetlerini azaltma amacıyla yapıldığını belirtti.

Hiç kimsenin İsrail'in kuzey sınırlarında yeni bir çatışma görmek istemediğini kaydeden Austin, "Bu saldırılar durmalı, eğer durmazsa birliklerimizi korumak için yine gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de hava operasyonları düzenledi

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD personeline yönelik devam eden saldırılara karşı Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ve ona yakın gruplarca kullanılan tesislere hava saldırılarının düzenlendiği bildirilmişti.

Açıklamada, vurulan hedeflerden birinin eğitim tesisi, diğerinin de sığınak olduğu kaydedilmişti.

- ABD'nin Suriye'deki 3 üssüne saldırı düzenlendi

Bugün erken saatlerde ABD ordusunun Suriye'ye bağlı Deyrizor'daki Koniko Gaz Sahası, Ömer Petrol Sahası ve Haseke'ye bağlı Şeddadi ilçesindeki üslerine karadan karaya atış yapılan silahlar ve aidiyeti bilinmeyen insansız hava (İHA) araçlarıyla saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda üsler ve çevresine roketlerin düştüğü öğrenilmiş, herhangi bir can kaybı bilgisi paylaşılmamıştı.

Suriye'de son günlerde Humus'taki Tenef bölgesi, Haseke iline bağlı Malikiyye ve Şeddadi ilçeleri ve Deyrizor'daki ABD ordusunun konuşlandığı üslere aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar gerçekleştiriyor.