Nidalarıyla meşhur Avam Kamarası Başkanı'nın sesi kısıldı

İngiltere Parlamentosu’nun alt kolu olan Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow’un sesi kısıldı. Parlamentodaki düzeni sağlamak için attığı nidalarla bilinen Bercow’un sesinin kısılması ise İngiliz basında çokça yer aldı. Bercow’un toplantı esnasında vekilleri uyarmak için kısık sesiyle bağırmaya çalışması ise parlamentoda gülüşmelere neden oldu. İngiliz basında gündem oldu.