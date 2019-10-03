Nidalarıyla meşhur Avam Kamarası Başkanı'nın sesi kısıldı
İngiliz Avam Kamarası'nın düzenini sağlamak için attığı nidalarla meşhur olan Avam Kamarası Başkanı John Bercow’un sesi kısıldı.
- DHA
İngiltere Parlamentosu’nun alt kolu olan Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow’un sesi kısıldı. Parlamentodaki düzeni sağlamak için attığı nidalarla bilinen Bercow’un sesinin kısılması ise İngiliz basında çokça yer aldı. Bercow’un toplantı esnasında vekilleri uyarmak için kısık sesiyle bağırmaya çalışması ise parlamentoda gülüşmelere neden oldu. İngiliz basında gündem oldu.
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