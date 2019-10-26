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Avcı av oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Arkansas eyaletinde bir geyik kendisini kurşunla yaralayan avcıyı sert darbeler vurarak öldürdü.

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Yellville şehrinin kırsal alanında yaşanan olayda 66 yaşındaki avcı Thomas Alexander bir geyiği tüfekle vurarak yaraladı. Hayvanın ölüp ölmediğini kontrol etmek için yanına giden avcı bir anda hareketlenen geyiğin sert darbeleriyle yere yığıldı. Cep telefonuyla ailesini arayan avcı konumunu bildirdi ve daha sonra hastaneye kaldırıldı. Civarda bulunan Baxter Regional Medical Center’a kaldırılan avcının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Arkansas Avcılık ve Balıkçılık Komisyonu yetkilisi Keith Stephens yaklaşık 20 yıldır bu görevde olduğunu belirterek, “Daha önce böyle tuhaf şeyin yaşandığına şahit olmamıştım” dedi. 

 

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