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Gergedan avcısı fil tarafından ezildikten sonra aslanlara yem oldu

Güney Afrika'da gergedan avcısı, bir fil tarafından ezildikten sonra aslanlara yem oldu.

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BBC'nin haberine göre, olay, hafta içinde Kruger Ulusal Parkı'nda meydana geldi.

Suç ortaklarının, salı günü avcının bir fil tarafından ezilerek öldürüldüğünü ailesine bildirmesinin ardından, cesedin bulunması için parkta arama başlatıldı.

Görevlilerin, iki gün sonra, aslanlara yem olduğu anlaşılan avcının kafatasını ve kıyafetini bulduğu belirtildi.

Kruger Ulusal Parkı yönetimi, avcının ailesine taziye mesajı gönderirken parka girmenin yasa dışı ve tehlikelerle dolu olduğu uyarısında bulundu.

''Milli Savunma Bakanlığı o defteri oradan çekip aldı''

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