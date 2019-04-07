Gergedan avcısı fil tarafından ezildikten sonra aslanlara yem oldu

BBC'nin haberine göre, olay, hafta içinde Kruger Ulusal Parkı'nda meydana geldi.

Suç ortaklarının, salı günü avcının bir fil tarafından ezilerek öldürüldüğünü ailesine bildirmesinin ardından, cesedin bulunması için parkta arama başlatıldı.

Görevlilerin, iki gün sonra, aslanlara yem olduğu anlaşılan avcının kafatasını ve kıyafetini bulduğu belirtildi.

Kruger Ulusal Parkı yönetimi, avcının ailesine taziye mesajı gönderirken parka girmenin yasa dışı ve tehlikelerle dolu olduğu uyarısında bulundu.