Avrasya Ekonomik Birliği'ne iki gözlemci üye

AA 11 Aralık 2020 Cuma 14:43 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 14:43

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkanlık ettiği ve video konferans yöntemiyle düzenlenen AEB Yüksek Konseyi toplantısında konuştu.

AEB liderlerinin, Özbekistan ve Küba’nın birliğe gözlemci üye olarak katılmasıyla ilgili itirazlarının bulunmadığını anlatan Lukaşenko, “Özbekistan ve Küba’nın AEB nezdinde gözlemci üye olarak kabul edildiklerini duyurmak istiyorum. Özbekistan’ın yakın gelecekte birliğe tam üye de olacağını tahmin ediyorum.” dedi.

Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’ın üyesi olduğu AEB, 2014’te faaliyete geçmişti.

