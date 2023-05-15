İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2023 Pazartesi / 25 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,6727
  • EURO
    21,4238
  • ALTIN
    1274.64
  • BIST100
    4615.29
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrasya Kalkınma Bankası: Türkiye'yi aramızda görmek istiyoruz
Dünya

Avrasya Kalkınma Bankası: Türkiye'yi aramızda görmek istiyoruz

Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Podguzov, bankaya üye ülkeler arasında Türkiye'yi de görmek istediklerini bildirdi.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 15:04 - Güncelleme:
Avrasya Kalkınma Bankası: Türkiye'yi aramızda görmek istiyoruz
ABONE OL

Podguzov, Kazakistan'ın Almatı şehrinde Avrasya Kalkınma Bankasının ev sahipliğinde ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Asya ve Pasifik Bölgesinin Kalkınma Kurumları Birliğinin (ADFIAP) 46. Toplantısında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Avrasya ekonomisinde ve jeopolitiğinde çok önemli rol oynadığına işaret eden Podguzov, "Şu anda bu konuda somut müzakereler yürütmezsek de potansiyel olarak Türkiye'nin Avrasya Kalkınma Bankası'na katılmasıyla ilgileniyoruz." dedi.

Podguzov, halihazırda Orta Asya'da özellikle Kazakistan'da Türk yatırımcılar ile ortak projeleri faaliyete geçirdiklerini belirterek, "Kazakistan'ın Türkiye ile keza Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerini göz önünde bulundurarak bankamızın Türkiye ile işbirliğini önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra Podguzov, Avrasya Kalkınma Bankası olarak Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra afet bölgesine 1 milyon dolar değerinde yardımda bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Avrasya Kalkınma Bankası, 12 Ocak 2006'da Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Belarus, Ermenistan ve Tacikistan hükümetleri arasında imzalanan anlaşma ile kuruldu.

Merkezi Kazakistan'ın Almatı şehrinde yer alan ve 2022'den itibaren ADFIAP üyesi olan Avrasya Kalkınma Bankası, bölgede ekonomi, ticaret ve diğer ekonomik bağların geliştirilmesine yönelik altyapıları destekliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.