AA 14 Nisan 2020 Salı 12:05 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 12:05

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 774 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısının 21 bin 102’ye ulaştığı bildirildi.



Açıklamada, 224 kişinin iyileştiği, ölü sayısının 22 artarak 170'e çıktığı aktarıldı.



Vakaların en çok görüldüğü Moskova'da vaka sayısının 1489 artarak 13 bin 2’ye yükseldiği belirtilen açıklamada, 133 bin kişinin gözetimde tutulduğu ifade edildi.



- UKRAYNA’DA 5 KİŞİ DAHA ÖLDÜ



Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 270 artarak 3 bin 372'ye yükseldi.

119 kişi iyileşirken, ölü sayısı 5 artarak 98’e çıktı.

- MOLDOVA’DA ÖLÜ SAYISI 36'YA ULAŞTI



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 36 olduğu belirtildi.



Ülkede vaka sayısı 1712 olarak açıklanmıştı.

- KAZAKİSTAN'DA 81 YENİ VAKA



Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 81 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 1179'a, iyileşenlerin sayısı 4 artarak 142'ye ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti.

- KIRGIZİSTAN'DA OHAL UZATILDI



Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, olağanüstü hal süresinin 15 Nisan'dan 30 Nisan'a uzatılmasını öngören kararnameyi imzalayarak Meclis onayına sundu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, 11 yeni vakanın tespit edilmesiyle vaka sayısının 430'a yükseldiğini, iyileşenlerin sayısının 4 artarak 71 olduğunu belirtti.

Ülkede salgın nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirmişti.

- ERMENİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 16 OLDU



Ermenistan'da 28 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 1067'ye ulaştı, ölü sayısı 2 artarak 16 oldu.

- ÖZBEKİSTAN



Özbekistan Sıhhi Kontrol Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, 120 kişide daha Kovid-19'un tespit edilmesiyle vaka sayısının 1054'e, iyileşen sayısının 4 artarak 89'a ulaştığını kaydetti.

Salgın şüphesiyle 80 bin kişinin karantinada tutulduğu Özbekistan’da Kovid-19 nedeniyle 4 kişi ölmüştü.

- GÜRCİSTAN



Gürcistan'da vaka sayısı 30 artarak 299'a, iyileşenlerin sayısı ise 68'e yükseldi.

Salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.