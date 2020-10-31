Avrasya ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor

AA 31 Ekim 2020 Cumartesi 19:40 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 19:40

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 839 artarak 76 bin 40’a, hayatını kaybedenlerin sayısının da 19 artışla 1785’e çıktığı belirtildi.

Virüs kaynaklı ölenlerden 49’unun sağlık çalışanı olduğu kaydedilen açıklamada, 592 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 55 bin 782'ye yükseldiği aktarıldı.

Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 671’e yükseldiği ifade edildi.

Ülkede, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırılıyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

18 bin 473 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Moldova’da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmiş, temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlamıştı.

Ülkede, 14 Ekim’de 1149 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

- Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 983 artarak 98 bin 482’ye, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 3 artışla 980’e çıktı.

Kovid-19’dan 681 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşan sayısı 86 bin 663 oldu.

Ülkede, 10 bin 839 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Belarus hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Kasım itibarıyla yabancı vatandaşların Belarus’a karadan sınır girişini geçici süreliğine durdurma yönünde karar aldı.

Belarus’ta nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında 1000'e yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş, ağustosta 100’ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, beş gündür 900’ün üzerinde görülüyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 82 artarak 66 bin 883'e, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 2 artarak 566'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 146 artarak 64 bin 124 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı. Ülkedeki hastanelerde 2 bin 193 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkmıştı.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 40 artarak 11 bin 17'ye çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 51 artarak 10 bin 233'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 82 ölümün gerçekleştiği ülkede 702 kişinin tedavisi sürüyor.