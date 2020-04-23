AA 23 Nisan 2020 Perşembe 13:16 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 13:16

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 774 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısının 62 bin 773'e ulaştığı bildirildi.

Yeni vakaların yüzde 45'inde salgın belirtilerinin bulunmadığı kaydedilen açıklamada, 471 kişinin taburcu olmasıyla toplam iyileşen sayısının 4 bin 891'e, ölü sayısının 42 artarak 555'e yükseldiği aktarıldı.

Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da vaka sayısı 1959 artarak 33 bin 940'a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 151 bin kişinin gözetimde tutulduğunu, günde 149 bin olmak üzere bugüne kadar 2 milyon 400 binden fazla test yapıldığını açıkladı.



Moskova Bölgesindeki bir hastanede 60 sağlık personelinde Kovid-19 tespit edildiği ve hastanenin bazı bölümlerinin kapatıldığı belirtildi.



- UKRAYNA'DA ÖLÜ SAYISI 187'YE ÇIKTI



Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 578 artarak 7 bin 170'e ulaştı.



İyileşenlerin sayısı 504'e, ölü sayısı da 13 artarak 187'ye çıktı.

Ülkede beşinci sınıftan onbirinci sınıfa kadar eğitimin, Youtube ve bazı televizyon kanalları aracılığıyla çevrimiçi verileceği açıklandı.

Ukrayna'da karantina süresi 11 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.



- MOLDOVA 'DA 661 KİŞİ İYİLEŞTİ



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 661'e, ölü sayısının 1 artarak 76'ya yükseldiği belirtildi.

Ülkede, Kovid-19 görülen kişi sayısı 2 bin 778 olarak açıklanmıştı.

- KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 2207'YE ULAŞTI



Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 137 artarak 2 bin 207'ye, ölü sayısı da 1 artarak 20'ye çıktı.

Kazak iş adamları, sağlık çalışanları için Çin'den 1 milyon dolarlık koruyucu malzeme satın aldı.

Salgından 515 kişinin iyileştiği Kazakistan'da 1672 hastanın tedavisi sürüyor.

- KIRGIZİSTAN'DA 302 KİŞİ İYİLEŞTİ



Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, Kovid-19 vaka sayısının 9 artarak 631'e yükseldiğini belirtti.

Toplam 302 kişinin taburcu edildiğini ifade eden Usenbayev, salgından ölenlerin sayısının 1 artarak 8 olduğunu söyledi. Usenbayev, virüse yakalanan 165 sağlık çalışanından 45'inin iyileştiğini aktardı.

Ülkede şimdiye kadar 40 bin 513 Kovid-19 testi yapıldığına işaret eden Usenbayev, 8 bin 842 kişinin ev, 914 kişinin de hastane karantinasında tutulduğunu kaydetti.

Bişkek Olağanüstü Hal Sorumlusu (OHAL) ve İçişleri Bakan Yardımcısı Almazbek Orozaliyev de OHAL kurallarını ihlal eden 2 bin 302 kişi hakkında işlem yapıldığını dile getirdi.

Vatandaşları evde kalmaya ve ramazanda sabretmeye çağıran Orozaliyev, toplu iftarlardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

- ERMENİSTAN'DA 50 YENİ VAKA



Ermenistan'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 50 artarak 1523'e ulaştı.



Bugüne kadar 15 bin 960 test yapılan ülkede Kovid-19'dan 24 kişi hayatını kaybetti, 659 kişi de sağlığına kavuştu. 840 hastanın tedavisi ise sürüyor.

- ÖZBEKİSTAN'DA 24 VAKA DAHA



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 24 artarak 1716'ya, iyileşenlerin sayısının da 4 artarak 454'e çıktığı kaydedildi.

Şimdiye kadar salgında 7 kişinin öldüğü Özbekistan'da Kovid-19 testi yapılan 150 bin kişiden 92 bini karantinada tutuluyor.



- GÜRCİSTAN'DA VAKA SAYISI 423 OLDU



Gürcistan'da 4 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 423'e yükseldi.



Son verilere göre, ülkede 107 hasta iyileşti, 5 kişi de hayatını kaybetti.