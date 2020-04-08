Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

AA 08 Nisan 2020 Çarşamba 19:07 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 19:09

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsün 118 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 1174'e, ölü sayısının 3 artarak 27'ye ulaştığı bildirildi.

BELARUS'TA 205 YENİ VAKA

Belarus Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 205 artarak 1066'ya yükseldiğini, sağlığına kavuşanların sayısının 77'ye çıktığını duyurdu.

Ülkede, salgın nedeniyle 13 kişi ölmüştü.

AZERBAYCAN'DA 105 YENİ VAKA



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahının açıklamasına göre, 105 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayı 822'ye ulaştı.

19 kişinin taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısı 63 oldu.

Salgın nedeniyle 8 kişinin öldüğü Azerbaycan'da, 751 hasta tedavi altında tutuluyor.

ÖZBEKİSTAN’DA 25 YENİ VAKA



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 545'e çıktı.

Ülkede salgın nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi iyileşmişti.

UKRAYNA ORDUSUNDA VAKA SAYISI 5'E YÜKSELDİ



Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, orduda vaka sayısı 2 artarak 5'e çıkarken, vakalardan biri hayatını kaybetti. Orduda 118 kişi karantinada tutuluyor.

Ukrayna'da vaka sayısı 1668, ölü sayısı 52 olarak açıklanmıştı.

KAZAKİSTAN'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 54'E ULAŞTI



Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, iyileşenlerin sayısı 1 artarak 54 oldu.

Nur Sultan Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Saule Kisikova, başkentteki 222 hastanın 5'inin durumunu ağır olduğunu söyledi.

Kovid-19 kaynaklı 7 ölümün kaydedildiği Kazakistan'da vaka sayısı 709 olarak açıklanmıştı.

TACİKİSTAN'DA 2 BİNDEN FAZLA KİŞİ KARANTİNADA



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, yurt dışından gelen 2 bin 14 kişinin karantinada tutulduğunu, ülkede henüz Kovid-19 vakası tespit edilmediğini bildirdi.

ABD'nin Duşanbe Büyükelçiliği, ülkenin sağlık sektörünün geliştirilmesi için maddi yardımda bulunacaklarını belirtti.

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE'DEN TEST KİTLERİ SATIN ALACAK



Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Kubatbek Boronov'un başkanlığında düzenlenen salgınla ilgili toplantıda, yakın zamanda Türkiye'den Kovid-19 test kitlerinin satın alınacağı bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Kırgızistan'da vaka sayısı 270 olarak açıklanmış, 25 kişi de iyileşmişti.