Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

AA 18 Nisan 2020 Cumartesi 19:01 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 19:01

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamada, 33 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayının 1373'e ulaştığı belirtildi.

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 3 artarak 18'e çıktığı bildirilen açıklamada, 62 kişinin iyileşerek taburcu edilmesiyle sağlığına kavuşanların toplam sayısının 590'a yükseldiği, 765 hastanın da tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Belarus 'ta ölü sayısı 45'e çıktı



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle ölü sayısının 3 artarak 45'e, iyileşen hasta sayısının ise 458'e ulaştığı aktarıldı.

Bugüne kadar 92 bin 709 Kovid-19 testi yapılan ülkede, vaka sayısı 4 bin 779 olarak açıklanmıştı.

Moldova 'da 114 yeni vaka



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan ölü sayısı 1 artarak 57'ye yükseldi.



114 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 2 bin 378’e çıktı.

Kazakistan'da 22 kişide daha Kovid-19 tespit edildi

Ülkede 22 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1615'e, 17 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 378'e yükseldi.



Salgın nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetmişti.

- Özbekistan'da karantina 10 Mayıs'a kadar uzatıldı



Özbekistan hükümeti, 20 Nisan'a kadar geçerli olan karantina uygulamasını 10 Mayıs'a kadar uzattı.

Vaka sayısının 19 artarak 1469'a ulaştığı ülkede, Kovid-19 tedavisi gören 38 hasta daha taburcu oldu ve sağlığına kavuşanların sayısı 194'e yükseldi.

Özbekistan'da 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 80 bin kişi karantinada tutuluyor.