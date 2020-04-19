Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

AA 19 Nisan 2020 Pazar 19:22 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 19:22

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 1398'e ulaştığı belirtildi.

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 1 artarak 19'e çıktığı bildirilen açıklamada, 122 kişinin iyileşerek taburcu edilmesiyle sağlığına kavuşanların toplam sayısının 712 olduğu aktarıldı.

Bugüne kadar 95 bin 747 test yapılan ülkede 667 hastanın tedavisi sürüyor.

- BELARUS 'TA ÖLÜ SAYISI 47 OLDU



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 47'ye ulaştı.

Sağlığına kavuşan Kovid-19 hasta sayısı ise 36 artışla 494'e çıktı.

Bugüne kadar 98 bin 231 Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, vaka sayısı 4 bin 779 olarak açıklanmıştı.

- MOLDOVA'DA ÖLÜ SAYISI 62'YE YÜKSELDİ



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 62'ye çıktı.

Kovid-19 bulaşan 2 bin 378 kişiden 585'ini sağlık personeli oluşturdu. Sağlığına kavuşanları sayısı ise 66'ye ulaştı.

- KAZAKİSTAN'DA 400 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU



Kazakistan'da 15 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 1676'ya, 18 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 400'e yükseldi.

Salgın nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan'da bugüne kadar 70 binin üzerinde Kovid-19 testi yapıldı.

- ÖZBEKİSTAN'DA 48 YENİ VAKA



Özbekistan'da Kovid-19 görülen kişi sayısı 48 artarak 1543 oldu. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 31 artarak 225'e çıktı.

Taşkent'te bir hastanede tedavi gören hamile kadın, virüs tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, şimdiye kadar 136 bin kişiye test yapıldı ve bu rakam yakın dönemde 500 bine çıkarılacak.