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Dünya

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Belarus, Moldova, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

AA17 Mayıs 2020 Pazar 18:52 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 18:52
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Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 969 artarak 29 bin 650'ye, iyileşenlerin sayısı da 434 artarak 9 bin 932'ye çıktı.

5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 165'e yükseldi.

Belarus'ta şimdiye kadar 350 bin 515 Kovid-19 testinin yapıldığı kaydedildi.

- MOLDOVA'DA ÖLÜ SAYISI 211 OLDU

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 24'ü sağlık çalışanı 126 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 6 bin 60'a ulaştığı kaydedildi.

Son bir günde 933 testin yapıldığı belirtilen açıklamada, ölü sayısının 2 artarak 211 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 2 bin 408 kişinin iyileştiği hatırlatıldı.

- AZERBAYCAN'DA ÖLÜ SAYISI 39 OLDU

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 136 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 3 bin 274'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 71 artarak 2 bin 15'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 artarak 39'a çıktı. Bugüne kadar 232 bin 77 test yapılan Azerbaycan'da 1220 hastanın tedavisi sürüyor.

- ÖZBEKİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 12 OLDU

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının bir artarak 12'ye, vaka sayısının 5 artarak 2 bin 746'ya, sağlığına kavuşanların sayısının 32 artarak 2 bin 245'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede 7'si ağır 489 Kovid-19 hastası tedavi görüyor. Bugüne kadar 474 bin testin yapıldığı Özbekistan'da, 48 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

- TACİKİSTAN’DA VAKA SAYISI 1524'E ÇIKTI

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 artarak 39'a, vaka sayısı 202 artarak 1524'e yükseldi.

Bugüne kadar 8 bin test yapılan Tacikistan'da 1485 Kovid-19 hastasının tedavisi sürerken 4 bin kişi de gözetim altında tutuluyor.

- KAZAKİSTAN'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 115 artarak 3 bin 95 oldu.

Bugüne kadar 6 bin 157 vaka tespit edilen ülkede 34 kişi yaşamını yitirmişti.

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