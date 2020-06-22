Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

AA 22 Haziran 2020 Pazartesi 20:02 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 20:02

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 518 kişide virüs tespit edildi ve Kovid-19 vaka sayısı 59 bin 23'e yükseldi.

Ölü sayısı 5 artarak 351'e, sağlığına kavuşanların sayısı 257 artarak 37 bin 923'e çıktı.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, şimdiye kadar 876 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı.

- Azerbaycan'da 478 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 478 kişide daha virüs tespit edildi ve vaka sayısı 13 bin 307'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 369 artarak 7 bin 168'e, yaşamını yitirenlerin sayısı da 7 artarak 161'e çıktı.

Bugüne kadar 426 bin 394 test yapılan ülkede, 5 bin 878 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Karantina rejiminin 1 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede dünden itibaren Bakü dahil 8 şehirde 2 hafta süreyle sokağa çıkışlarda SMS ile izin alma uygulaması devreye sokuldu.

Nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı.

Son 4 günde ise günlük vaka sayısı 400'ü geçiyor.

- Moldova'da ölü sayısı 480'e çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 163 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 14 bin 363'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 123 artarak 8 bin 19, ölü sayısı 7 artarak 480 oldu.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 7 artışla 1079'a çıktı.

Ülkede bazı işletmeler Kovid-19'a karşı belirlenen kurallara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.

26 bin 781 kişinin gözetimde tutulduğu Moldova'da, 15 Mayıs'ta sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilmişti.

- Tacikistan'da vaka sayısı 5 bin 513 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 56 artarak 5 bin 513'e çıktı. Sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısı 44 artarak 4 bin 39 oldu.

Kovid-19 kaynaklı 52 ölümün gerçekleştiği ülkede, 1422 kişinin tedavisi sürüyor.

- Özbekistan'da vaka sayısı 6 bin 401'e çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısının 43 artarak 6 bin 401'e çıktığı bildirildi.

Gün içerisinde 7 Kovid-19 hastası taburcu edildi ve iyileşen hasta sayısı 4 bin 384'e ulaştı.

Bugüne kadar toplam 850 bin test yapılan ülkede 53 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 1998 hastanın tedavisi sürüyor.

- Ukrayna'da tedbirler serleştirildi

Ukrayna'da Kovid-19 vakalarında artış yaşanan bölgelerde tedbirler sıkılaştırıldı.

Kültür, spor ve dini etkinlikler yasaklandı, toplu ulaşım durduruldu. Ayrıca kreşler, spor salonları ve restoranlar kapatıldı.

Kovid-19 nedeniyle 1012 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna'da vaka sayısı 37 bin 241, iyileşen sayısı da 16 bin 642 olarak açıklanmıştı.

- Kazakistan'da çocuk bahçeleri yeniden kapatılacak

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bugün 64 Kovid-19 hastası iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısı 10 bin 962'ye ulaştı. Böylece vakaların yarısından fazlası iyileşmiş oldu.

Öte yandan bugüne kadar 17 bin 700'den fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü Kazakistan'da tedbirler artırılmaya devam ediyor.

Başkent Nur Sultan'da çocuk bahçeleri yarın yeniden kapatılacak, kliniklerde hastaların planlı kabulü askıya alınacak. Klinikler sadece acil hastalara hizmet verecek, evlere ilaç teslimi yapılacak.

Kazakistan'da 102 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.