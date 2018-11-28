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Avrupa Adalet Divanı, Le Pen'den 41 bin 500 avroyu geri alacak

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransa’nın aşırı sağcı siyasetçisi Marine Le Pen’den haksız şekilde ödenen 41 bin 500 avroyu geri alma kararını haklı buldu.

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Merkezi Lüksemburg’da bulunan Avrupa Adalet Divanı, Le Pen’in AP’ye açtığı davayı ele aldı.

Mahkeme, AP’nin Le Pen’den yaklaşık 41 bin 500 avro tahsil etme kararını onadı.

Kararda, Le Pen’in AP üyesi olduğu 2009-2017 yıllarında koruma olarak göreve aldığı kişiyi "yardımcı" kontratıyla aylık 9 bin avro maaşla işe aldığı belirtildi. 

AB’nin Yolsuzlukla Mücadele Organı'nın (OLAF) 2014'te açtığı soruşturma sonucuna atıfta bulunulan kararda, AB fonlarının usulsüz bir şekilde kullanıldığı, Le Pen'in AP'ye 41 bin 500 avro geri ödeme yapması gerektiği hükmedildi. 

Avrupa Adalet Divanı, haziran ayında Le Pen'in AP'ye yaklaşık 300 bin avro geri ödeme yapması gerektiği kararına varmıştı.

Le Pen'in 2010-2016 yıllarında parlamentoda danışmanı olduğu ileri sürülen bir kişi için yaklaşık 300 bin avro ödediği ancak kanıtların bu kişinin esasen AP’de görevli olmadığını gösterdiği kaydedilmişti.

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