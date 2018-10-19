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Polonya'nın Anayasa Mahkemesi üyelerinin emeklilik yaşını düşüren yasal düzenlemeyi "acilen" askıya alması gerektiği belirtildi

Avrupa Adalet Divanı, Polonya'nın Anayasa Mahkemesi üyelerinin emeklilik yaşını düşüren yasal düzenlemeyi 'acilen' askıya alması gerektiğine hükmetti.

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Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonunun, Polonya hakkında 3 Nisan'da yürürlüğe giren "Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin Yasa" hakkındaki şikayetini karara bağladı.

Kararda, Anayasa Mahkemesi üyesi hakimlerin emeklilik yaşını 65'e indiren yasanın herhangi bir yargı denetimine tabi tutulmadığı kaydedildi.

AB Komisyonunun "Polonya Anaysa Mahkemesinin bağımsızlığını korumak" için Varşova hükümeti aleyhinde temmuz ayında Avrupa Adalet Divanına başvurduğu anımsatılan kararda, "Polonya, Anayasa Mahkemesi üyesi hakimlerinin emeklilik yaşını düşüren yasal düzenlemeyi acilen askıya almalı." ifadesi kullanıldı.

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