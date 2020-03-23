İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5832
  • EURO
    7,0996
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    85683.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa ülkeleri Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerini artırmaya devam ediyor
Dünya

Avrupa ülkeleri Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerini artırmaya devam ediyor

Avrupa'nın tamamını etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı artarken, ülkeler de salgının daha fazla yayılmasını önlemek için ek tedbirler almaya devam ediyor.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 14:49 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 14:49
ABONE OL

Koronavirüs vaka sayısının 306'ya yükseldiği Hırvatistan'da dünden bu yana meydana gelen depremler halkı paniğe sevk etti. Uzmanlar, deprem korkusuyla dışarı çıkanlara sosyal mesafeyi korumaları çağrısı yapıyor.

Hırvatistan A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve futbolcular da yayınladıkları mesajla halka "Evde kalın" çağrısı yaptı.

Bosna Hersek'te de vaka sayısı 128'e yükselirken, ülkenin iki entitesi Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) ve Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) belirli saat aralığına uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlar için soruşturma başlatılacağı açıklandı.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan Yunanistan ise Türkiye ve İngiltere uçuşlarını 15 Nisan'a kadar durdurma kararı aldı. Yunanistan ile Türkiye arasında deniz ve kara ulaşımına da izin verilmiyor.

Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin öldüğü Avusturya’da Sağlık Bakanlığı, virüs bulaşan kişi sayısının 3 bin 611’e çıktığını duyurdu.

- VAKALARIN ARTIŞI TEDBİRLERİ DE ARTIRIYOR

Çekya’da virüs nedeniyle ilk ölüm dün gerçekleşirken, vaka sayısının 1165’e ulaştığını aktaran yetkililer, Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkma ve sosyalleşmeyi kısıtlayıcı tedbirlerin de uzatılacağını açıkladı.

Polonya Sağlık Bakanlığı ise açıkladığı son verilerde, vaka sayısının 649’a, ölü sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu.

Vaka sayısının 167'ye, ölü sayısının ise 7'ye çıktığı Macaristan'da hükümetin, koronavirüse karşı tedbir amacıyla ülke genelinde 11 Mart'ta ilan ettiği 'acil durum'un uzatılması tartışılıyor.

Bugüne kadar 3 bin 489 testin yapıldığı Slovakya'da ise vaka sayısı 185 olarak açıklandı.

Belçika’da vaka sayısı 342 artarak 3 bin 743’e ulaştı. 13 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 88’e yükseldi. Hastaneye kaldırılan kişi sayısı ise son 24 saatte 290 artarak 1643 oldu.

Romanya Sağlık Bakanlığı Acil Durumlar Bölüm Başkanı Raed Arafat, bugün Türkiye'den 200 bin maskenin askeri uçakla getirileceğini açıkladı. Ülkede sağlık malzemelerinde eksiklik olduğunu aktaran Arafat, gelecek yardımın tüm kliniklere hemen dağıtılacağını söyledi.

Fransa'nın Çevre İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Emmanuelle Wargon, sosyal medya hesabından, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, evinde kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Vaka sayıları Romanya'da 576, Fransa'da 16 bin 18, Danimarka'da 1450 ve Sırbistan'da 222 olarak açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara altın niteliğinde tavsiye: Geleneksel oyunlara yönelin

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık
'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu
Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi
Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Vuhan'daki doktordan ürperten Çin açıklaması
Vuhan'daki doktordan ürperten Çin açıklaması

Vuhan'daki doktordan ürperten Çin açıklaması
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.