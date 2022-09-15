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Dünya

AB'den temmuzda 42,3 milyar avro ticaret açığı

Avrupa Birliği (AB), temmuz ayında toplam 42,3 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

AA15 Eylül 2022 Perşembe 12:58 - Güncelleme:
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artarak 211,5 milyar avroya, ithalatı da yüzde 47,6 yükselerek 253,8 milyar avroya ulaştı. Böylece AB'nin dış ticaret açığı temmuz ayında 42,3 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, temmuzda 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 13,3 yükselişle 235,5 milyar avro, ithalat da yüzde 44 artışla 269,5 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret açığı, temmuzda 34 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 40,4 milyar avro ile ABD, 26,5 milyar avro ile İngiltere, 19,5 milyar avro ile Çin, 15,7 milyar avro ile İsviçre ve 8,2 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 50,2 milyar avro ile Çin, 29,3 milyar avro ile ABD, 20,1 milyar avro ile İngiltere, 16,6 milyar avro ile Rusya, 15,3 milyar avro ile Norveç, 12,4 milyar avro ile İsviçre ve 8,4 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ve Avro Bölgesi dış ticaret açığı, özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki hızlı artıştan kaynaklanıyor.

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