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Dünya

Avrupa Birliği, Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Birlik ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nun (Euratom), enerji sektöründeki yatırımları koruyan Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkmasına onay verdi.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 18:10 - Güncelleme:
Avrupa Birliği, Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkıyor
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AB Konseyi, üye ülkelerin AB ve Euratom'un Enerji Şartı Anlaşması'ndan ayrılmasına ilişkin kararı kabul ettiğini açıkladı.

Açıklamada, AB ve Euratom'un çekilmesinin ardından sözleşmeye taraf olarak kalmak isteyen üye ülkelerin, yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi beklenen Enerji Şartı Konferansı'nda anlaşmanın modernize edilmesini kabullenebilecekleri belirtildi.

ANLAŞMA HAKKINDA

Enerji sektöründeki sınır ötesi yatırımları korumak için 1994'te imzalanan Enerji Şartı Anlaşması 1998'de yürürlüğe girdi.

Anlaşma, fosil yakıtlar da dahil olmak üzere enerji sektöründeki yabancı yatırımcılara kapsamlı haklar ve hukuki netlik sağlıyor.

Halihazırda 50 ülke, AB ve Euratom tarafından onaylanmış anlaşma, son dönemde yoğun biçimde tartışılıyor.

Başlangıçta sektördeki yatırımları desteklemek için tasarlanan anlaşma, enerji şirketlerine yatırımlarına zarar veren politikalar nedeniyle ülkelere dava açma imkanı sağlıyor.

Anlaşmanın özellikle fosil yakıt şirketlerinin yatırımlarını korumalarında kullanılması pek çok ülkede eleştiri konusu olmuştu.

Anlaşmada, AB ülkelerini ayrılmaları durumunda dahi mevcut fosil yakıt yatırımlarını 20 yıl boyunca koruyacak sonlandırma hükmü bulunuyor.

İtalya'nın 2016'da ayrıldığı anlaşmadan, özellikle Almanya, Fransa, İspanya, Danimarka, Lüksemburg, Hollanda ve Polonya gibi ülkeler çekilmeyi planlıyordu.

AB Komisyonu, geçen yıl, iklim endişeleri nedeniyle üye ülkeler, AB ve Euratom'un Enerji Şartı Anlaşması'ndan koordineli şekilde çekilmesini teklif etmişti.

Avrupa Parlamentosu (AP) nisan ayında anlaşmadan çıkışı kabul etmişti.

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