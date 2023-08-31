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Dünya

Avrupa Birliği Gabon'daki taraflara itidal çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB), Gabon'da iktidarın zor kullanılarak ele geçirilmesini reddettiğini belirterek ülkede itidal çağrısında bulundu.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 14:48 - Güncelleme:
Avrupa Birliği Gabon'daki taraflara itidal çağrısı yaptı
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, Gabon'daki tüm aktörlere itidalli davranma çağrısı yaptı.

Gabon'un karşı karşıya bulunduğu zorlukların hukukun üstünlüğü, anayasal düzen ve demokrasi ile aşılması gerektiğini kaydeden Borrell, "AB, askeri darbeye yol açan seçim süreciyle ilgili ciddi endişeleri paylaşmaktadır. Ancak Gabon halkının iradesinin yansıtılmasının yolu güç kullanmakla değil, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gösteren kapsayıcı ve geniş diyalogla mümkündür." ifadesini kullandı.

Orta Afrika ülkesi Gabon'da 30 Ağustos sabahı erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu. Askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. 64 yaşındaki Ali Bongo, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da görevi devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.

  • AB Gabon
  • zor kullanma
  • itidal çağrısı

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