Avrupa Birliği kendi istihbarat örgütünü kurmak ve ajanlarını yetiştirmek için akademi açıyor

Avrupa Birliği (AB) kendi istihbarat teşkilatını kurmak ve ajan yetiştirmek için akademi açma konusunda üye ülkelerle anlaştı. İstihbarat akademisinin öncülüğünü Yunanistan ve Kıbrıs üstlenecek.

Danimarka, Malta ve İngiltere hariç 25 AB ülkesinin savunma bakanları Kalıcı İşbirliği Yapısı (PESCO) anlaşması çerçevesinde pazartesi günü 17 yeni projeyi kabul etti. Bu projelerin arasında elektronik savaş yetenekleri geliştirilmiş ajanlar yetiştirmek için okul açmak bulunuyor.

İNGİLTERE ENGELLİYORDU

Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’ın üstlendiği istihbarat okulunda askeri ve sivil personel eğitilecek. Bu eğitimlerde üye ülkelerin iş birliği artırılacak aynı zamanda ortak istihbarat hareket kabiliyeti geliştirilecek. Daha önce istihbarat iş birliğinin derinleştirilmesi çabaları İngiltere tarafından engelleniyordu.

BEŞ GÖZ PROJESİNE RAKİP

İngiltere, AB’nin istihbarat girişimini Kanada, ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya ile yürüttüğü Beş Göz projesine rakip görüyor. Ancak İngiltere’nin Brexit kararı ile birlikte AB’nin ortak istihbarat servisi kurma girişimlerine yönelik engel de ortadan kalkmış oldu. Beş Göz, Soğuk Savaş döneminde, Sovyetler Birliği’nin faaliyetlerini takip etmek amacıyla kurulmuştu. AB savunma bakanlarının aldığı diğer kararlara göre Fransa ve İsveç, Avrupa Birliği’nde test ve harekat değerlendirme merkezleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek için çalışacak AB Test ve Değerlendirme Merkezi’ne liderlik edecek.

NAVİGASYONDAN FRANSA SORUMLU

Fransa ayrıca, Avrupalı askeri birliklerin konumlanmasını, navigasyonunu ve zamanlama kabiliyetini geliştirmeyi hedefleyen, AB’nin küresel uydu navigasyon sitemi Galileo’dan faydalanan AB radyo navigasyon çözümünden de sorumlu olacak. Avusturya kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (CBRN) devamlılık projesine liderlik edecek.

(YeniŞafak)