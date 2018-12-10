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Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü: Brexit tekrar müzakere edilmeyecek

Avrupa Birliği Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü Mina Andreeva, AB'nin Brexit Anlaşması'nı tekrar müzakere etmeyeceğini açıkladı.

  • star.com.tr
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Mina Andreeva, AB'nin Brexit Anlaşması'nı tekrar müzakere etmeyeceğini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, İngiliz parlamentosundaki Brexit oylaması öncesi İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda konuştuğunu söyleyen Andreeva, Avrupa'nın her senaryoya hazırlıklı olduğunu belirtti.

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