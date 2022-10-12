İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2022 Çarşamba / 17 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5929
  • EURO
    18,0539
  • ALTIN
    996.983
  • BIST100
    3558
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB Komisyonu'ndan ''Bosna Hersek'e 'aday ülke' statüsü verilsin'' görüşü
Dünya

AB Komisyonu'ndan ''Bosna Hersek'e 'aday ülke' statüsü verilsin'' görüşü

Avrupa Birliği Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Bosna Hersek'e 'aday ülke' statüsü verilmesi yönünde görüş bildirildiğini duyurdu.

AA12 Ekim 2022 Çarşamba 14:47 - Güncelleme:
AB Komisyonu'ndan ''Bosna Hersek'e 'aday ülke' statüsü verilsin'' görüşü
ABONE OL

Varhelyi, Avrupa Parlamentosunda yaptığı Komisyonun 2022 Genişleme Raporu sunumunda, "potansiyel aday" ülke durumundaki Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde teklifte bulunulduğunu açıkladı.

AB'nin Bosna Hersek'i yolsuzlukla mücadele, ifade ve basın özgürlüğü, yasal reformlar gibi konularda denetlemeye devam edeceğini belirten Varhelyi, "14 öncelik" olarak bilinen maddelerin uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

AB Konseyi, 23 Haziran'da Bosna Hersek'e aday statüsü vermeye hazır olduğunu belirtmiş, bu amaçla Komisyonu, belirlenen 14 temel önceliğin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.