Avrupa Birliği koronavirüsle mücadele kapsamında askeri özel görev gücü kuracak

IHA 15 Nisan 2020 Çarşamba 13:13 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 13:13

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeler arasında koronavirüsle mücadele sürecinde görev yapmak üzere bilgi paylaşımı için askeri özel görev gücü kuracak.

AB Dış Eylem Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Bu çalışma, AB üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının aldığı kararın somut uygulamasıdır” ifadeleri kullanıldı.

AB tarafından konuya ilişkin olarak yayınlanan açıklamada, “Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in Avrupa Dış Eylem Servisini, sivil yetkililerin korona virüs pandemisi ile mücadeleye yardımcı olmak için ulusal askeri yardım hakkında bilgi alışverişini desteklemek ve kolaylaştırmak için özel bir görev gücü kurmakla görevlendirdi. Bu görev gücünün korona virüsle mücadele sürecine özel ve geçici mahiyette olacak. Görev gücü, AB askeri personeli uzmanlarını ve diğer hizmetleri gerektiği gibi bir araya getirecek. Öncelikle üye devletlerin iç bir platform aracılığıyla korona virüs pandemisine yanıt olarak istekleri, en iyi uygulamaları ve diğer ilgili bilgileri paylaşmaları için merkezi bir nokta sağlayacaktı. Son haftalarda, üye devletlerin silahlı kuvvetleri arasında karşılıklı destek konusunda çok sayıda olumlu örnek olmuştur. Askeri uçakları, yurt dışında kalan bazı Avrupa Birliği vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilmesine yardımcı oldu. Ayrıca tıbbi malzeme tedarik ettiler ve hastaları bir ülkeden diğerine tedavi için taşıdılar” denildi.

GÖREV GÜCÜ ‘STRATEJİK İLETİŞİM’ GÖREVİ DE YAPACAK



AB’nin açıklamasında yeni askeri görev gücünün istihbarat paylaşımı alanında da faaliyetler yapacağı bildirilirken, “Görev gücü ayrıca, AB üye devletleri silahlı kuvvetlerinin pandeminin etkilerini ele alma konusundaki katkıları etrafında stratejik iletişim çabalarını ve geleceğini güçlendirecek” denildi.

Açıklamanın sonunda NATO ile işbirliğine atıf yapılarak,, “Üye devletlerin hizmetinde görev yapacak görev gücü, Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi’ne (ERCC) gerektiğinde üye devletlerin askeri varlıklarının Avrupa’da sivil koruma bağlamında kullanılması konusunda destek sağlayabilir. Aynı zamanda NATO ile yakın işbirliği içinde olacak, tam bir tamamlayıcılık, karşılıklı güçlendirme ve tekrarlardan kaçınmayı sağlayacaktır’ ifadelerine yer verildi.